وفيات كورونا في إيران تتجاوز 19 ألفاً.. والإصابات بارتفاع

سجلت وزارة الصحة الإيرانية 174وفاة بفيروس كورونا و2625 حالة إصابة جديدة، اليوم الخميس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 19 ألفاً والإصابات إلى 336,324.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي: "تم تسجيل 2625 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وإيران واحدة من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

يذكر أن اتهامات عدة وُجهت إلى السلطات في إيران، حول إخفاء الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا.

ويوم الاثنين، أغلقت إيران صحيفة نشرت تصريحات لخبير قال فيها إن الأرقام الرسمية لحالات الإصابة بالفيروس المستجد والوفيات في البلاد لا تمثل سوى 5% من العدد الحقيقي، وهي مزاعم نفتها وزارة الصحة. وقال محمد رضا سعدي، رئيس تحرير صحيفة "جيهان سانات"، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، إن السلطات أغلقت صحيفته، التي صدرت عام 2004 وركزت بشكل أساسي على أخبار الأعمال.

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وفي وقت سابق، الأحد، نقلت الصحيفة اليومية عن محمد رضا محبوبفر، عالم الأوبئة الذي قالت الصحيفة إنه عمل في حملة الحكومة لمكافحة كورونا، قوله إن العدد الحقيقي للحالات والوفيات في إيران قد يكون 20 ضعف العدد الذي أبلغت عنه وزارة الصحة.

كما أشار إلى أنه تم اكتشاف الفيروس في إيران قبل شهر من 19 فبراير، عندما أعلنت السلطات أول حالة مؤكدة. وأضاف "إنهم أوقفوا الإعلان إلى ما بعد إحياء ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979 والانتخابات البرلمانية في وقت سابق من ذلك الشهر".

وتعرضت السلطات في إيران لانتقادات شديدة منذ بداية الوباء بسبب إحجامها عن فرض نوع من القيود الشاملة التي شوهدت في أماكن أخرى في المنطقة.