تصريحات هزت المسؤولين.. رئيس مؤسسة تابعة لخامنئي يعتذر

اعتذر رئيس مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية والتي تعرف اختصاراً بـ"بنياد"، برويز فتاح، عن تصريحاته التي اتهم خلالها مسؤولين كبارا بالاستحواذ على ممتلكات عقارية تتبع للمؤسسة التي تخضع للمرشد علي خامنئي.

وقال فتاح في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية الأربعاء، إن تصريحاته السابقة كانت "خاطئة" و"غير دقيقة" و"مجحفة" بحق المسؤولين الذين ذكرت أسماؤهم.

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يشار إلى أن فتاح كان اتهم كلا من غلام علي حداد عادل، مستشار المرشد والعضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقادة بالحرس الثوري والقوات المسلحة، بالإضافة إلى معصومة ابتكار مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بالاستحواذ على مكاتب ومبان بشكل غير قانوني.

كما اتهم الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ونواب بالبرلمان وبعض مسؤولي النظام بالاستيلاء على عقارات تابعة لمؤسسة المرشد، مطالباً بإعادتها.

التخفي وراء المرشد

من جهتهم، قام معظم المسؤولين والمؤسسات بالرد على فتاح زاعمين أن هذه الممتلكات أعطيت لهم بإذن من خامنئي.

ونشر مستشار خامنئي شريط فيديو ينتقد بشدة تصريحات فتاح، واصفاً ما كشف عنه بـ "الدعاية"، قائلاً إن الممتلكات الممنوحة له كانت بإذن وتأكيد المرشد، وذلك رداً على اتهامه بالاستحواذ على مدرسة قيمتها 200 مليار تومان وكذلك أرض قيمتها 400 مليار تومان.

كما ردت معصومة ابتكار على فتاح بالقول إن "مبنى مركز أبحاث المرأة (التي تشرف عليه) تم شراؤه بمبلغ 5 مليارات تومان ولم يتم الاستحواذ عليه بطريقة غير قانونية".

إلى ذلك أصدر مكتب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، بياناً أعلن فيه أن "نجاد لم يتقدم قط بطلب إلى مؤسسة المستضعفين بشأن امتلاك مبنى، وسيتم إخلاء المكتب في ولنجك، الذي يستخدمه منذ عام 2013 بموجب قرار رئيس المؤسسة".

أرباح بـ2.5 مليار دولار

يذكر أن فتاح كان أعلن أن "إيرادات مؤسسة "المستضعفين " زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية السنة الإيرانية المنتهية في 20 مارس 2020 حيث حققت 7 تريليون ريال كإجمالي الأرباح خلال عام".

وتمتلك مؤسسة "بنياد" ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) ما يقرب من 200 مصنع وعشرات من الشركات المالية بما في ذلك بنك، إضافة إلى العديد من العقارات في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتعتبر "بنياد" من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهمين عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" و"ستاد" ومجموعة من الكيانات الأخرى التي تخضع لإشراف خامنئي المباشر.

كما تعمل هذه المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم خامنئي في عام 1993 ولا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا للمساءلة أمام البرلمان.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت سلطت الضوء عبر حسابها باللغة الفارسية على "تويتر" على مؤسسة "المستضعفين" وكتبت: "البطالة في إيران بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب فساد النظام وسوء الإدارة، حيث يبيع بعض الإيرانيين الفقراء إحدى كليتيه لإعالة أسرهم، لكن مؤسسة المستضعفين زاد دخلها بنسبة 34% وثروتها بحوالي 2.5 مليار دولار".