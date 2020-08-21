كورونا يتوحش في إيران.. 114 مدينة في الوضعية الحمراء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، أن هناك 114 مدينة في الوضعية الحمراء بسبب الاتجاه المتزايد للمدن التي تعاني من تفشي فيروس كورونا مجدداً.

ووفق وكالة الأنباء "إرنا"، فقد أعلنت لاري، اليوم الجمعة، وفاة 112 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20376.

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كما ذكرت أنه منذ أمس الخميس حتى اليوم، وبناءً على معايير تشخيصية نهائية، تم تحديد 2206 مصابين جدد بكوفيد-19، حيث بلغ العدد الإجمالي 354764، مضيفة: "وفقاً للتقارير، فقد تعافى 305،866 شخصاً من كوفيد 19 وخرجوا من المستشفى، وهناك 3794 في حالة حرجة".

إلى ذلك أشارت إلى أنه تم إجراء 2,987,117 اختباراً تشخيصياً لكوفيد-19 حتى الآن.

ولفتت لاري إلى أن "محافظات مازندران وطهران وقم وجولستان وشمال خراسان وأردبيل وأصفهان وألبرز وخراسان رضوي وكرمان وسمنان وأذربيجان الشرقية ومركزي ويزد وجيلان تمر بالوضعية الحمراء"، مشددة على أن "محافظات فارس وإيلام ولورستان وهرمزجان وزنجان وقزوين وأذربيجان الغربية وبوشهر وهمدان وجهارمهال وبختياري وكوهغيلويه وبوير أحمد في حالة تأهب".

يذكر أن إحصاءات كورونا الرسمية في إيران لا تزال موضع تشكيك من قبل خبراء محليين وبعض المسؤولين مثل أعضاء مجالس البلدية وأعضاء البرلمان. وكان محمد رضا محبوب فر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قد قال لصحيفة "جهان صنعت" الأسبوع الماضي، إن "عدد وفيات الفيروس في إيران أعلى 20 مرة من الأرقام الرسمية التي حددتها وزارة الصحة"، غير أن الجهات الرسمية نفت هذه الإحصائية، وقامت بإيقاف الصحيفة "بعد نشر هذه المقابلة.