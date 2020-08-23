رئيس فنزويلا: شراء صواريخ إيرانية "فكرة جيدة"

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، إن دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون "فكرة جيدة"، وذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.

وكانت إيران زودت فنزويلا بالبنزين في مايو لتخفيف نقص حاد في الوقود، مما أثار القلق في واشنطن مع توسيع البلدين للعلاقات التجارية في إطار جهودهما لتقويض برامج عقوبات أميركية مشددة.

وقال مادورو في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون: "لم يخطر ببالي ولا ببالنا"، ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بمتابعة المسألة وأبلغ الحكومة مازحا بأن تبقي الخطة في طي الكتمان.

موضوع يهمك كشف مسؤول يمني، عن تضرر أكثر من 200 مبنى أثرى في مدينة شبام حضرموت (شرقي البلاد) المصنفة على لائحة منظمة اليونسكو للتراث... تضرر 200 منزل أثري في"مانهاتن الصحراء" واستنجاد يمني باليونسكو اليمن

وأضاف مادورو قائلا: "يا لها من فكرة جيدة يا بادرينو، أن نتحدث إلى إيران لنرى ما لديها من صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإذا كان من الممكن (الشراء) في ضوء العلاقات العظيمة التي تربطنا بإيران".

وكان رئيس كولومبيا إيفان دوكي قال يوم الخميس، مستشهدا بتقارير للمخابرات، إن حكومة مادورو تتطلع إلى شراء صواريخ إيرانية، وتسلم أسلحة مصنوعة في روسيا وروسيا البيضاء إلى جماعات مسلحة كولومبية.

ويبدو شراء الأسلحة احتمالا بعيدا نسبيا بالنسبة لمادورو الذي تعاني حكومته لشراء الأغذية والأدوية الأساسية وتوفير الوقود في ظل العقوبات وسوء حالة مصافي النفط.