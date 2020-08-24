شاهد.. خامنئي يحظر استيراد "آيفون" بتغريدة من نفس الجهاز

Национальное производство – главный ключ к занятости, благополучию, росту национальной валюты. Одним из препятствий на пути производства является безудержный импорт и импорт предметов роскоши. В прошлом году на импорт только американских смартфонов было потрачено около $0.5 млрд. — Аятолла Хаменеи (@Khameneiru) August 23, 2020

نشر حساب "تويتر" للمرشد الإيراني علي خامنئي، باللغة الإنجليزية والروسية، تغريدة، الأحد، ينتقد فيها استيراد هواتف "آيفون" الذكية، لكن اللافت أن المعلومات تحت التغريدة نفسها تشير إلى أنها كُتبت من جهاز "آيفون".

وانتشرت التغريدة المأخوذة من تصريحات خامنئي، عقب لقاء له بالفيديو مع مجلس الوزراء الايراني، أمس الأحد، والذي عبّر خلاله عن قلقه بشأن استيراد أجهزة "آيفون"، قائلا إنه خلال العام الماضي تم إنفاق نصف مليار دولار على استيراد هذا النوع من الهواتف الذي "لا داعي له"، بحسب تعبيره.

وأدت سياسة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حول ما يصفه بـ"الاقتصاد المقاوم" بالمزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين الإيرانيين، حيث أمر خامنئي، الأحد، الحكومة بمنع استيراد هواتف "آيفون"، وكذلك مواجهة شراء إيرانيين عقارات وممتلكات في الخارج.

Nat’l production is key to employment, welfare, reducing inflation& increasing nat’l currency’s power. An obstacle to production is unneeded imports like luxury products. Last year, half a billion dollars were spent to import a certain luxury US mobile brand. Govt must stop this. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) August 23, 2020

وأكد أن هذه الواردات تتم من قبل القطاع الخاص، ولكن على الحكومة إيقافها. لكن مكتب خامنئي قام بحذف هذا الجزء من خطابه في نص نشره عبر موقعه الرسمي، وأيضا تم حذف تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بالفارسية.

لكن تغريدة حساب خامنئي باللغة الروسية، والذي تم إنشاؤه في يناير 2020، من جهاز "آيفون" بقيت كما هي، حسب ما يظهر من معلومات "تويتر" في أسفل المنشور.

هذا فيما تظهر الحسابات الأخرى باستخدام تطبيق Twitter Web ،TweetDeck على هواتف آندرويد.

ويمتلك خامنئي عدة حسابات على "تويتر" بلغات مختلفة، منها الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية والروسية، فيما يحظر "تويتر" وسائر مواقع التواصل على المواطنين الإيرانيين الذين يضطرون لشراء برامج كسر الحجب لدخولها.

وفي أغسطس الجاري، فتح مكتب خامنئي حسابًا جديدًا باسمه على "تويتر" باللغة الهندية، مع سيرته الذاتية المكتوبة باللغة الدنفاناغارية، والذي يحتوي على 7000 متابع ولا يتابع سوى حساباته الأخرى.

وأثارت تغريدة للمرشد الإيراني بالهندية، حول ما يسمى "عيد الغدير" بالتراث الشيعي، جدلا وردود أفعال غاضبة في الهند، اتهمته بـ"إيجاد انقسام مذهبي" و"محاولة استغلال الورقة الطائفية للضغط على حكومة نيودلهي".