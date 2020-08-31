اجتماعات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي في فيينا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى فيينا صباح الاثنين، لعقد اجتماع مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الثلاثاء بمشاركة وفود إيران ومجموعة P4 + 1 (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) ومنسق الاتحاد الأوروبي.

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وقال كاظم غريب أبادي، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن عراقجي سيعقد اجتماعات ثنائية اليوم الاثنين مع بعض رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع، كما ستعقد اجتماعات خبراء لأعضاء الاتفاق هذا اليوم".

وبحسب غريب ابادي، فمن المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني مع رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية النمساوي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زار طهران الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.

موقعان مشبوهان

وفي نهاية الزيارة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في بيان مشترك، أن طهران ستسمح لمفتشي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين بإجراء أبحاث نووية.

وبحسب المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن هذين المكانين يقعان بالقرب من طهران وفي شهر رضا في أصفهان. ولم يحدد البيان موعد دخول مفتشي الوكالة إلى هذين الموقعين.

وجاء الرضوخ الإيراني للتفتيش بهدف تخفيف الضغوط الأميركية خاصة بعد قرار واشنطن بإعادة كافة العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة ضد إيران، في 20 سبتمبر / أيلول المقبل.