"فيفا" يهدد إيران.. والسبب حظر دخول النساء للملاعب

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيران بتعليق اتحادها لكرة القدم بسبب انتهاكاتها للقوانين خاصة تلك التي تتعلق باستمرار حظر دخول النساء إلى الملاعب.

ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا أن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ عام 1979.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، نص رسالة مشتركة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الإيراني حذروا فيها من مخالفات عديدة مثل الخداع في ترجمة قوانين الاتحاد، والغرامات المالية العديدة التي فرضتها الفيفا على إيران والتي أدت إلى تعليق كرة القدم الإيرانية عدة مرات.

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وجاء في الرسالة أن استدعاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى مكتب المدعي العام بطهران هو أخطر تهديد في الوقت الحاضر، يمكن أن يؤدي إلى تعليق الأنشطة الدولية لكرة القدم الإيرانية.

وعبر الفيفا والاتحاد الآسيوي عن معارضتهما لاستخدام التهديدات القانونية وما وصفاها بـ "محاولات ترهيب الأفراد" باستخدام السلطات القانونية بأنها خارج أعراف كرة القدم.

جاء هذا بعد أنباء عن صدور حكم ضد إيران بدفع 6 ملايين و200 ألف يورو للمدرب السابق للمنتخب الوطني الإيراني، مارك فيلموتس البلجيكي، وقيام هيئة الرقابة الإيرانية بإحالة ثمانية أشخاص بصفتهم "مدعى عليهم في قضية فيلموتس" إلى مكتب المدعي العام في طهران.

مهلة حتى 2 سبتمبر

ووجه القضاء إلى كل من مهدي تاج وحيدر بهاروند ومحمود إسلاميان وعبد الكاظم طالقاني وهدايت ممبيني ومحمود شيعي وفريدون أصفهانيان وليلى صوفي زاده تهمة "الإضرار بممتلكات الدولة والحقوق العامة".

كما طلب المدعي العام من المتهمين تقديم قائمة بممتلكاتهم وفق ما كتبت صحيفة "إيران سبورتس" التي أكدت أنه بموجب قانون العقوبات الإيراني، سيُحكم عليهم بدفع 230 مليار تومان من الأموال، بالإضافة إلى نفس المبلغ كغرامة.

وأعطى الأمين العام للفيفا إيران مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل، لتقديم الأدلة اللازمة لتوضيح الادعاءات الموجهة إلى الاتحاد وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووقع على الرسالة المشتركة الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا والأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون، اللذان أكدا على أنه "يجب على أعضاء الفيفا حل مشاكلهم بشكل مستقل، وأي انتهاك لهذا البند يمكن أن يؤدي إلى عقوبات، بما في ذلك تعليق عضوية الاتحاد".

هذا وعزت وكالة "مهر " الإيرانية معرفة الفيفا باستدعاء المتهمين في قضية فيلموتس إلى "عملاء داخليين" وكتبت: "الأشخاص الذين تعرضوا لضغوط من القضاء، قد وجهوا الفيفا بهذا المنحى".