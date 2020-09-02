روحاني: العقوبات لم تثر الشعب ضد النظام

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه على الرغم من تزايد ضغط العقوبات الاقتصادية خلال العامين ونصف العام الماضيين، إلا أنها لم تثر الشعب ضد النظام، متجاهلا ثلاث موجات من الاحتجاجات تم قمعها بشكل عنيف من قبل النظام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، أن "الولايات المتحدة لن تكون قادرة على إعادة العقوبات ضد إيران".

وقال الرئيس الإيراني، إن الولايات المتحدة سعت إلى "هزيمة اقتصادية" و"استسلام" لإيران، لكنها "لم تنجح"، لكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 وعودة العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي، ارتفع سعر الدولار واليورو إلى مستوى قياسي في إيران وفقد الريال حوالي 70% من قيمته.

ويُظهر بحث أجراه "معهد أبحاث التغذية" الدولي، أنه بسبب الغلاء، قللت العديد من العائلات في إيران بشكل كبير من استهلاكها لمنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان أو ألغتها من مائدتها.

وخلال العامين الماضيين، تسببت الزيادة في الإيجارات والنقل والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى في العديد من المشاكل لكثير من الإيرانيين، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات كان أعنفها في نوفمبر الماضي والتي عمت كافة المحافظات الإيرانية وخلفت أكثر من 1500 قتيل من المتظاهرين على يد قوات الأمن.