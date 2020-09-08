مع فتح المدارس.. موجة جديدة لكورونا بـ19 محافظة إيرانية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن موجة جديدة لوباء كورونا تفشت في 19 مقاطعة في إيران، في حين لوحظ اتجاه هبوطي للوباء في محافظة همدان فقط.

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وقال محمد حسين صومي، رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية، عن ارتفاع عدد الوفيات والمرضى المصابين بأمراض كورونا في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأكد أن 1300 شخص قد توفوا بسبب كوفيد في هذه المحافظة حتى الآن وفي الأيام الأخيرة عدد المرضى في المستشفيات قد تضاعف.

كما أعلن فرهاد أبولنجاديان، رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، أن الاتجاه التصاعدي للمرض قد بدأ في هذه المحافظة منذ أسبوعين وهو وضع مقلق للغاية.

وبحسب أبولنجاديان، فإن عدد الإحالات إلى قسم الطوارئ في مستشفيات المحافظة خلال هذه الفترة قد زاد مرة ونصفا ويتزايد.

تشكيك في الحصيلة

ويتم الإعلان عن إحصائيات مختلفة حول عدد مرضى كورونا في إيران، وسط التشكيك بها من قبل بعض النواب والمسؤولين والخبراء.

من جهته، انتقد محمد رضا ظفرقندي، رئيس المجلس الطبي الإيراني المعين من قبل الحكومة، وزارة التعليم في البلاد لاتخاذها قرارًا بإعادة فتح جميع المدارس وسط تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية عن ظفرقندي قوله: إن "القرار المفاجئ بإعادة فتح المدارس سيؤدي بلا شك إلى زيادة العبء على العاملين في المجال الطبي في البلاد".

وأضاف: "عندما ينتشر الوباء، تكون المدارس هي أول الأماكن التي يجب إغلاقها وآخر أماكن يعاد فتحها".

فتح المدارس

ومع ذلك، أعيد فتح المدارس في إيران لخمسة عشر مليون طالب يوم السبت الماضي بعد سبعة أشهر من الإغلاق على الرغم من المخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أشرف على افتتاح المدارس في مؤتمر بالفيديو بُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الرسمي، "هذا العام نتحمل عبئًا ثقيلًا من المسؤولية تجاه طلابنا".

وقال إن التعليم والصحة لهما نفس الأهمية بالنسبة للمجتمع، لكنه أضاف أن "الأولياء لن يجبروا على إعادة أطفالهم إلى المدرسة".

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية، أن الحوزات الشيعية أعيد افتتاحها يوم السبت أمام حوالي 50 ألف طالب شريعة.