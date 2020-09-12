حسن نايب آقا: صدمة بين الرياضيين الإيرانيين بعد إعدام أفكاري

أدان حسن نايب آقا، لاعب المنتخب الوطني الإيراني السابق لكرة القدم وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري صباح السبت بالنیابة عن 93 بطلاً وطنياً إیرانیاً وعالمیاً.

وقال في تصريح صحفي لـ"العربية.نت" إن النظام الحاكم في إيران اعتقل بطل المصارعة نوید أفكاري البالغ من العمر 27 عامًا لمشاركته في احتجاجات ضد النظام صيف 2018 في شيراز.

وأضاف أن هذا العمل اللاإنسانی مدان ولن ينسى الرياضيون الإيرانيون هذه الجريمة. وقد فاز نوید بالبطولة الوطنية للمصارعة الحرة مرات عدة.

وقال نايب آقا: "إن إعدام نوید أفکاري اللاإنساني ونوايا الملالي لإعدام مزيد من الشباب، یبین الحاجة الملحة لهذا النظام لتصعید القمع للحیلولة دون وقوع الانتفاضة الشعبیة ولكن الشعب الإيراني أثبت أنه رغم هذه الأعمال الوحشية، لا يمكن للنظام أن يوقف التزايد المتنامي للاحتجاجات والانتفاضات الشعبية". وهذه الإعدامات تزيد من النار تحت الرماد.

وأکد اللاعب المنتخب الإيراني: "تم إعدام نويد رغم المناشدات الدولية الواسعة، وهذا يدل على أن نظام الملالی القرووسطي لا یهمه المجتمع الدولي والرأي العام". وللنظام الحاكم في إيران تاريخ طويل في إعدام وقتل أبطال الرياضة الإيرانيين والسبب ليس سوى مطالبة الحق والعدالة من قبل هؤلاء الشباب لحماسهم الوطني والإنساني والرياضي، والنظام يخشى بشدة من شعبيتهم.

وأردف نایب آقا قائلا: سبق وأن أعدم النظام بوحشية العديد من أبطال الرياضة الإيرانيين، بمن فيهم کابیتان حبيب خبيري عضو المنتخب الإيراني لكرة القدم، لدعمه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وحسن منتظر الظهور بطل المصارعة الإيراني، ورياضيين آخرين مثل فروزان عبدي ومسعود رزاقي.

وشدد: "يجب على مجلس الأمن الدولي ومفوضة حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والجهات المعنية لحقوق الإنسان اتخاذ إجراءات عملية ضد النظام الإيراني لإعدامه نويد أفکاري وإعدامات سياسية أخرى".

وفی ختام تصریحه أدان الریاضي نایب آقا إعدام البطل نويد أفكاري نيابة عن السيد مسلم اسكندر الفيلابي الحائز على 17 ميدالية في بطولة العالم والمصارعة الدولية وحامل علم إيران في الألعاب الأولمبية، والدكتور محمد قرباني، بطل العالم في المصارعة، وأصغر أديبي، عضو المنتخب الإيراني لكرة القدم، بهرام مودت عضو المنتخب الإيراني لكرة القدم، عباس نوين روزغار، عضو المنتخب الإيراني لكرة القدم ومنوتشهر أرسطوبو، البطل العالمي في الإبحار للبالغين، وجولبر برورده، وصيف الجمباز الأوروبي نایب البطل في الریاضة البدنیة في أوروبا، وسولماز أبو علي، بطلة الكاراتيه في الولایات المتحدة الأميركية، وفيروزة أجاق، لاعبة كرة السلة في المنتخب الوطني الإيراني، من بين 93 رياضيين آخرين.