برلين تدين إعدام المصارع.. وطهران تستدعي السفير

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، استدعاء السفير الألماني في طهران هانس-أودو موتسِل على خلفية تغريدات للسفارة منددة بإعدام المصارع نويد أفكاري بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف العام 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "على إثر التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد اليوم من قبل المدير العام (لدائرة) أوروبا في وزارة الخارجية"، والذي أبلغه بأن تلك التغريدات تمثل "تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا وندينها بشدة".

موضوع يهمك بحرقة قلب ودموع تحدثت والدة المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي أعلنت إيران السبت إعدامه. وأكدت في مقطع مصور نشره ناشطون... أم المصارع الإيراني مفجوعة: قتلوا بريئاً! إيران

إلغاء زيارة ظريف

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بإلغاء زيارة كانت مقررة اليوم لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى برلين، بسبب قضية الإعدام هذه التي حصدت تنديدات دولية.

بينما نقلت صحيفة "بيلد" عن مسؤول في الخارجية الألمانية قوله إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاثنين بين ظريف ونظيره الألماني هايكو ماس، ألغي بسبب "مشاكل لوجستية".

في حين قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إلغاء الزيارة كان لأسباب "لوجستية" ناجمة عن انتشار كورونا.

يذكر أن إعدام نويد استدعى تنديدا دوليا واسعا خلال اليومين الماضيين، من الولايات المتحدة مرورا بفرنسا وألمانيا، وغيرهما من الدول الأوروبية.

واليوم الاثنين ضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى تلك الأصوات المنددة بإعدام الشاب الذي أدين بقتل موظف حكومي خلال تظاهرات ضد الحكومة الإيرانية في جنوب البلاد عام 2018.

وأفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يدين عملية الإعدام هذه بأشد العبارات". وأضاف أن "حقوق الإنسان تبقى عنصرا أساسيا في انخراطنا مع إيران. سنستمر في التواصل مع السلطات الإيرانية بشأن هذه المسألة (...) إضافة إلى القضايا المنفصلة المشابهة لعملية الإعدام الأخيرة هذه".

يشار إلى أن إيران أعلنت السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق أفكاري، في خطوة أثارت "صدمة" اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقف المصارع الشاب البالغ من العمر 27 عاما، في أيلول/سبتمبر من العام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوبا) في محافظة فارس الإيرانية.

وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.