بسبب العقوبات.. الاتحاد الآسيوي يلغي البث الإيراني لمباريات الدوري

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه "ألغى من جانب واحد" عقده للبث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم مع إيران، من أجل الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني الحكومية.

وأرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاب الإلغاء إلى اتحاد كرة القدم الإيراني، حسب ما أفاد الاتحاد على موقعه الرسمي على الإنترنت، الاثنين.

ورداً على الرسالة، أعلن اتحاد الكرة الإيراني "استعداده" لـ"التعاون الضروري" لتمهيد الطريق للبث المباشر لمباريات دوري كرة القدم الآسيوية.

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وقال سكرتير الاتحاد، مهدي محمد نبي، لقناة "خبر " الحكومية الإيرانية، إن العقد كان مع "القسم التجاري في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويجب احترام العقد، لكن الجانب الآسيوي فشل في الوفاء بالتزاماته القانونية". ولم يوضح نبي ما هي بالضبط "الالتزامات القانونية" للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أنه في الجولة القادمة من دوري أبطال آسيا، تمثل إيران أربعة أندية لكرة القدم، هي استقلال وبرسيبوليس وسيباهان وشهرخودرو.

وتحرم إيران من البث المباشر للمباريات في الوقت الذي تسعى فيه لاستضافة كأس آسيا 2027، حيث أشارت أربعة اتحادات أخرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى نيتها استضافة جوهرة تاج كرة القدم في آسيا.