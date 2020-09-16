إيران في موجة وباء ثالثة .. 179 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيرانية أن موجة ثالثة من وباء كورونا تجتاح البلاد، حيث أفادت إحصائيات المصابين بالفيروس وفاة 179 مريضا جديدا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري، في تحديثها اليومي الأربعاء، أصيب 2981 شخصا خلال الـ 24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمرضى إلى 410334 شخصا.

وأكدت أن عدد وفيات كوفيد في إيران بلغ 23 ألفا و632، فيما تماثل 352 ألفًا و19 مريضًا إلى الشفاء.

هذا فيما أعلن نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي، الثلاثاء، عن ارتفاع مطرد للإصابات وعودة الوباء بشكل أشد بسبب استمرار السفر والأشخاص الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية.

وشهدت إيران تصاعدًا مطردًا في الوفيات والإصابات منذ أن وصلت إلى مستوى منخفض لوقت قصير في أوائل سبتمبر.

من جهته، قال علي رضا زالي، منسق مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران، إن "التوقعات تشير إلى أننا نتجه نحو الموجة الثالثة من فيروس كورونا، ويبدو أن الموجة ستتشكل في طهران في وقت أبكر بكثير من المحافظات الأخرى".

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وتعد طهران من المحافظات ذات الوضعية الحمراء من حيث انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى 12 محافظة أخرى.

وجعلت السلطات ارتداء الكمامات إلزاميًا في الأماكن العامة المغلقة، ودعت مرارًا الإيرانيين إلى الامتناع عن السفر لإبطاء انتشار الفيروس.

من جهته، حذر رئيس جامعة البرز للعلوم الطبية، محمد فتحي، أن المرض يزداد في المحافظة، قائلا إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أحيل 600 مريض إلى المراكز الصحية بالمحافظة بأعراض مشبوهة، وتم نقل 104 منهم إلى المستشفى ووفاة 6 منهم".