عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

أميركا تتجه لتفعيل "آلية الزناد".. وروحاني يعد الإيرانيين بإفشالها

المصدر: العربية.نت – صالح حميد
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رابط مختصر

بينما يقول المسؤولون الأميركيون إن العقوبات الدولية ضد إيران ستُنفَّذ في إطار "آلية الزناد" الأسبوع القادم، وتحديداً في 20 سبتمبر/أيلول الحالي، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستفشل في تفعيل هذه الآلية.

ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في إشارة لاقتراب الموعد النهائي لتفعيل "آلية الزناد"، إن يومي السبت والأحد القادمين سيكونان "انتصارا للشعب الإيراني"، حسب وصفه.

وتفرض "آلية الزناد"، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.

من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا عام 2015 من الإعلان عن الاتفاق النووي في فيينا عام 2015

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 30 يوماً لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد 20 سبتمبر/أيلول، وذلك بعدما أفشل مجلس الأمن الدولي قرارا مماثلاً.

موضوع يهمك
?
بعد يومين من إعلان الحرس الثوري عن تشكيل "فرق اقتحام" في العاصمة طهران، تحسباً لاحتجاجات محتملة، أعلن "فيلق ولي العصر"...

بعد طهران.. الحرس الثوري يشكل "فرق اقتحام" في الأهواز بعد طهران.. الحرس الثوري يشكل "فرق اقتحام" في الأهواز إيران

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن تفعيل "آلية الزناد"، بسبب خرق إيران لالتزاماتها النووية بموجب القرار 2231.

لكن إيران وروسيا والصين تقول إن واشنطن ليس لها الحق في استخدام "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018.

ولم يعلق سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس مجلس الأمن لهذه الدورة، على طلب الولايات المتحدة لتفعيل آلية الزناد.

من جهتها، تريد الدول الأوروبية الحفاظ على الاتفاق النووي وحل المشاكل القائمة مع إيران في إطار آلية تسوية المنازعات.

كلمات دالّة

#إيران, #نووي إيران, #الاتفاق النووي, #العقوبات على إيرن
إقرأ أيضاً إيران في موجة وباء ثالثة .. 179 وفاة جديدة بكورونا إيران في موجة وباء ثالثة .. 179 وفاة جديدة بكورونا 11:01 GMT
إقرأ أيضاً بومبيو: سنواصل جهودنا لمنع رفع حظر السلاح عن إيران بومبيو: سنواصل جهودنا لمنع رفع حظر السلاح عن إيران 17:17 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر