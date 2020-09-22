حريق كبير قرب طهران.. ولا خسائر بشرية

في أحدث حريق ضمن سلسلة حرائق وانفجارات أصاب بعضها مواقع حساسة، اندلع حريق كبير في مصنع "ميهن" للألبان قرب العاصمة الإيرانية طهران، مساء الثلاثاء، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء للتلفزيون الرسمي: "لم يسقط قتلى أو مصابون... تم إرسال رجال إطفاء إلى المصنع في إسلامشهر. الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق الواسع النطاق وإخماده"، مضيفاً أن سبب الحريق قيد التحقيق.

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إلى ذلك ذكر التلفزيون الرسمي أن الحريق اندلع في مصنع "ميهن" جنوب بلدة إسلامشهر التابعة لمحافظة طهران الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

كما حضرت فرق إطفاء بلدة إسلامشهر والشرطة إلى مكان الحادث، وتم إرسال 10 فرق إطفاء من البلدات المجاورة لإخماد النيران.

من جهتها، نقلت وكالة "إيسنا" عن قسم العلاقات العامة لشركة "ميهن" أن الحريق اندلع في مستودع المواد الخام للمصنع.

ووقعت عدة حوادث أخرى بمنشآت في الأشهر القليلة الماضية، منها حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو/تموز مما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.