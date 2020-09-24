نائب وزير الصحة الإيراني: لا يمكن مواجهة كورونا بأيد فارغة

قال نائب وزير الصحة الإيراني إن العاملين في قطاع الصحة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 أشهر، وأضاف "لا يمكن مواجهة كورونا بأيد فارغة وللصبر حدود".

فبينما توفي 175 شخصاً في إيران بكوفيد وأصيب 3521 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا للأرقام الرسمية، أعرب نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي، عن أسفه لعدم دفع رواتب موظفي القطاع الصحي وأيضا زياداتهم خلال أزمة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، أن إجمالي الضحايا بلغ 25015 ضحية، في حين وصلت الإصابات إلى 436319 حالة، فيما يمر 3975 مريضًا بحالة حرجة.

هذا وقال حريرجي في برنامج تلفزيوني، مساء الأربعاء، إنه "من المؤسف أن العاملين في القطاع الصحي لدينا لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أو أربعة أشهر، لا بالنسبة لعملهم الإضافي، ولا حتى رواتبهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل".

وأضاف أنه "لا يمكن محاربة كورونا بأيادي فارغة"، مضيفاً أن "الانتصار على المرض يتطلب تسهيلات"، محذراً من أن "للصبر وتحمل وقدرة الأطباء والممرضات حدودا".

يأتي هذا بينما أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية أن البلاد تمر بموجة ثالثة من الفيروس وأن طهران في وضع حرج.

من جهته، قال رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، إن عدد وفيات كورونا في طهران ارتفع مرة أخرى بعد فترة من التراجع، حيث وصل إلى 70 حالة وفاة في اليوم.

وأكد رفسنجاني في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيلنا)، الخميس، أن "عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في طهران ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 100 في اليوم وانخفض مرة أخرى إلى 49، لكن هذا العدد ارتفع مرة أخرى ووصل إلى 70 شخصا يوميا". وعزى هذه الزيادة إلى عدم اتباع الإجراءات الوقائية من قبل الناس وعدم رعاية التباعد الاجتماعي.

في الوقت نفسه أعلن مصطفى معين، رئيس المجلس الأعلى للنظام الطبي الإيراني، عن نقل 700 شخص إلى المستشفى في طهران، قبل يومين. قائلا إنها علامة على "كارثة كبيرة". وانتقد معين قرار الحكومة بإعادة فتح المدارس ووصف الوضع الحالي بأنه "مأساة".

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وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت أن فيروس كورونا يجتاح كل أنحاء البلاد، وقال علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران إن المدينة "دخلت الموجة الثالثة من كورونا".

وقال زالي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، إنه "إذا لم يكن هناك تدخل جاد فسنمر بأسابيع صعبة".

ودعا زالي في رسالة إلى وزير الصحة الإيراني إلى إعادة القيود، وخاصة فيما يتعلق بالدوام الرسمي، والعمل على تنظيم العمل عن بعد في محافظة طهران.