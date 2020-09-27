مستشار خامنئي يقر: تدخلنا في العراق وسوريا مقابل المال

في حين تواصل إيران وميليشياتها تجنيد آلاف العناصر في سوريا والعراق، أكد اللواء يحيى رحيم صفوي، المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أن تدخلات إيران في دول المنطقة لم تكن مجانية بل تمت مقابل الحصول على الأموال خاصة في العراق وسوريا.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد أكد صفوي في كلمة له، الأحد، أنه "في كل مرة كنا نساعد فيها العراقيين، حصلنا على المال بالدولارات".

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كما أضاف: "وقعنا عقودا مع السوريين وسنحصل على أشياء بالمقابل"، معتبرا أن الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران.

سبائك ذهبية

وقال أيضاً "نحن نساعد كل بلد مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض الأموال مقابل ذلك"، مضيفا أن "الفنزويليين شيوعيون لكنهم وقفوا في وجه الولايات المتحدة، ولذا نحن نساعدهم أيضا".

وتابع: "أعطيناهم البنزين واستلمنا مقابله سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة لكي لا تحدث مشكلة".

هذا وكان عدة مسؤولين إيرانيين أقروا سابقا بدعم بلادهم لما أسموه "محور المقاومة" سواء في العراق أو اليمن أو فلسطين تحت عدة شعارات، منها دعم القضية الفلسطينية أو ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي بالمنطقة.

تظاهرات تندد بالتدخل الإيراني

وفي وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، خرجت تظاهرات في وقت سابق تندد بالتدخل الإيراني في دول المنطقة، ورفعت شعارات لا للعراق ولا لسوريا.

ولإيران تأثير على السياسة في العراق عبر بعض الفصائل التي توصف محلياً بـ"الولائية"، في إشارة إلى موالاتها لإيران، ويتهم بعض الناشطين تلك الفصائل بأنها تقدم مصلحة طهران على بغداد.

وفي سوريا، كشفت المعلومات أن عدد العناصر المنضمّة في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لها في الجنوب السوري، ارتفع إلى أكثر من 7400، فيما بلغ عدد السوريين ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة نحو 5900.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها استمرت بعمليات التجنيد لصالح قواتها لا سيما في كل من الجنوب السوري ومنطقة غرب الفرات حيث تنتشر تلك القوى بشكل كبير جداً.