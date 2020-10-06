اختفى منذ 13 عاما.. محكمة أميركية تغرم إيران 1.4 مليار دولار

بعد سنوات على اختفاء أحد العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي، أمرت محكمة أميركية الحكومة الإيرانية بدفع أكثر من 1.4 مليار دولار على سبيل التعويض لأسرة روبرت ليفينسون الذي اختفى خلال زيارة لجزيرة إيرانية في مارس عام 2007.

وفي قرار صدر أواخر الأسبوع الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيموثي كيلي إنه أقر توصية خبير خاص بمنح أسرة ليفينسون 107 ملايين دولار على سبيل التعويض. كما حكم بدفع 1.3 مليار دولار كتعويضات عقابية.

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تحقيق العدالة

من جهتها، رحبت الأسرة في بيان بقرار القاضي. وقالت "هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أميركي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تخيلها لأكثر من 13 عاما".



كما أضافت "حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها. قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يمثل تحذيرا لإيران من القيام باحتجاز رهائن آخرين".

توفي أثناء احتجازه في إيران

وكانت عائلة ليفينسون أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تعتقد أنه توفي أثناء احتجاز إيران له وذلك بناء على معلومات من مسؤولين أميركيين. في حين نفت إيران ذلك وقالت إن ليفينسون غادر البلاد "منذ سنوات".

وكان ليفينسون اختفى بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش التي تسيطر عليها إيران في الخليج في مارس عام 2007. وهناك التقى مع داود صلاح الدين وهو متطرف أميركي فر إلى إيران أثناء مواجهته اتهامات في جريمة قتل مسؤول سابق بالسفارة الإيرانية في واشنطن عام 1980. وكان هذا المسؤول ينتقد الثورة الإيرانية.