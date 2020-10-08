قائد القيادة المركزية الأميركية: إيران تواصل دورها العدائي

قال قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكنزي، إن " إيران لا تزال تواصل زعزعة استقرار المنطقة"، ولكن الولايات المتحدة في شراكة مع دول المنطقة لردع أي سلوك عدواني من قبل طهران.

وأضاف، في حوار تم بثه على شبكة الإنترنت مع مركز الإمارات للدراسات والأبحاث، أن "إيران تواصل دورها العدائي"، وهو ما جعل دول الخليج تتحضر في وضع دفاعي، بحسب ما نقل موقع "الحرة".

وأكد ماكنزي أن أمن المنطقة لا يعتمد على الولايات المتحدة فقط، حيث يوجد شركاء على استعداد لمواجهة أي تحركات عدوانية.

وأوضح أن الولايات المتحدة لديها مصالح أساسية في المنطقة، وهي الحفاظ على أمن الشرق الأوسط، وتأمين حرية الملاحة وتدفق النفط، إذ إن سعر واحتياطات النفط يعتمدان على هذا الأمر.

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وتوفر السفن والطائرات الأميركية في منطقة الخليج المراقبة والتطمينات لحماية المصالح الأميركية، ومصالح الدول الشركاء في المنطقة.

وكشف ماكنزي أنه يتم العمل حالياً على تعزيز الدفاعات الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية لدول الخليج.

إلى ذلك، أكد أن المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي مستمرة، حيث لا يزال هناك 10 آلاف مقاتل تابع لهم في سوريا والعراق.

وأشار ماكنزي إلى أن "داعش" لن يُهزم بسهولة وظروف بقائه لا تزال موجودة، وأن المعركة ضده قد تستمر لأجيال.