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إيران.. المئات يهتفون ضد "الديكتاتور" بعد وفاة فنان معارض

المصدر: دبي - العربية.نت
أرشيفية
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، محتجين وهم يهتفون ضد القوات الأمنية، ويكررون الموت لخامنئي والموت للديكتاتور أمام مستشفى توفي فيها فنان إيراني مشهور معارض للنظام.

وتحول خبر الإعلان عن وفاة فنان معروف، مساء الخميس، إلى احتجاجات عارمة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد قيام قوات الأمن بتفريق محبي الفنان المعارض للنظام بالقوة من أمام مستشفى في طهران، بذريعة تطبيق قرار منع التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا.

منع بث أغانيه

وهتف المئات من محبي الفنان "محمد رضا شجريان" ضد من وصفوه بالديكتاتور خامنئي وضد الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي منع بث أغانيه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، المحتجين وهم يهتفون ضد القوات الأمنية، ويكررون الموت لخامنئي والموت للديكتاتور.

كلمات دالّة

#إيران, #خامنئي
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