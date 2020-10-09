إيران.. المئات يهتفون ضد "الديكتاتور" بعد وفاة فنان معارض

After the passing of Iran’s maestro, #MohammadRezaShajarian, Iranians have once again taken to the streets to protest the regime.



We are a people who celebrate music, art, and life. This regime celebrates death and looks to crush our joy. Iranians will no longer stand for it. pic.twitter.com/fK3VdhRV3Q — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) October 8, 2020

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، محتجين وهم يهتفون ضد القوات الأمنية، ويكررون الموت لخامنئي والموت للديكتاتور أمام مستشفى توفي فيها فنان إيراني مشهور معارض للنظام.

وتحول خبر الإعلان عن وفاة فنان معروف، مساء الخميس، إلى احتجاجات عارمة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد قيام قوات الأمن بتفريق محبي الفنان المعارض للنظام بالقوة من أمام مستشفى في طهران، بذريعة تطبيق قرار منع التجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا.

منع بث أغانيه

وهتف المئات من محبي الفنان "محمد رضا شجريان" ضد من وصفوه بالديكتاتور خامنئي وضد الإذاعة والتلفزيون الإيراني الذي منع بث أغانيه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل ونشرتها وسائل إعلام إيرانية معارضة، المحتجين وهم يهتفون ضد القوات الأمنية، ويكررون الموت لخامنئي والموت للديكتاتور.