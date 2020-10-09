بعد تفاقم الأزمة.. إيران تفتح مستشفيات الجيش لمصابي كورونا

فتحت إيران جميع المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة لمرضى كوفيد 19، بالتزامن مع الزيادة الهائلة لعدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الجمعة 9 أكتوبر، فقد أصدر المرشد الايراني، علي خامنئي، هذا القرار باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في رسالة وجهها إلى رئيس الأركان، محمد باقري، يوم الخميس.

يأتي هذا بعد أن أعلن مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية في الأيام الأخيرة صراحة عن ملء سعة المستشفيات وازدياد هائل لعدد مرضى كورونا وانتظارهم الطويل حتى تفريغ الأسرة.

كما أفادت وكالة "مهر" بعقد اجتماع مشترك بين لجنة مكافحة كورنا في طهران وهيئة الأركان العامة للحرس الثوري، للتنسيق في هذا الصدد.

وأعلن حسين سلامي، القائد العام، للحرس الثوري، خلال الاجتماع أن إمكانيات مقر فيلق "ثار الله" المسؤول عن أمن العاصمة، ستوضع في اختيار قيادة عمليات مكافحة كورونا في العاصمة طهران.

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كما نقل موقع "سباه نيوز" عن المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قوله إنه تم إبلاغ الأمر إلى جميع فيالق الحرس الثوري في المحافظات وقادتها وقائد قوات الباسيج.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، منع استقبال المرضى من غير المصابين بكورونا في ظل ارتفاع الحالات، وذلك لتقليل الضغط على المراكز الطبية.

وقال إيراج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني، إنه "بسبب زيادة مصابي كورونا، تم منع استقبال المرضى الآخرين غير الطارئين في المستشفيات حتى إشعار آخر".