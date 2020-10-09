مندوب إيران بالأمم المتحدة: هدف الضغط الأميركي تغيير النظام

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن سياسة الضغط الأقصى الأميركية على طهران تهدف إلى "تغيير النظام".

ووفقا لوكالة "مهر"، فقد أكد تخت روانجي في كلمة له الجمعة، خلال اجتماع للجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب، أن سياسة الضغط الأقصى الأميركية تهدف إلى تغيير النظام من خلال إيجاد معاناة للشعب، وكذلك إثارة اضطرابات اجتماعية".

ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن " العقوبات على إيران تهدف إلى حرمانها من أموال دعم الإرهاب"، وأكدت أنها "ستواصل سياسة الضغط القصوى على نظام إيران".

وأضافت أن مرشد إيران علي "خامنئي استخدم أموال محاربة كورونا لتمويل الحرس الثوري"، مشيرة إلى أن "الشعب الإيراني هو أكبر ضحايا النظام".

وأوضحت أنها ستواصل "السماح للشعب الإيراني بالحصول على المواد الإنسانية".

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وكان موقع وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلن الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانياً في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، حيث تكثف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية.

وألمح الموقع إلى أن "موانع الأمر التنفيذي 13902 لا تنطبق على عمليات السلع الأساسية.. الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وتعهد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان، أن العقوبات الأميركية "ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية".