انفجار وتسرب غاز ثانية في إيران.. سوى مبنى بالأرض

في انفجار جديد ناجم عن تسرب للغاز جنوب غربي إيران، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سقوط قتيلين جراء انفجار سوى مبنى بالأرض اليوم الأحد.

وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين، والذي يقع بالقرب من سوق.

موضوع يهمك تتواصل في إيران الحرائق والانفجارات الغامضة، التي بدأت قبل 3 أشهر، حيث اندلع حريق هائل صباح الخميس في سوق ميناء ديلم،... إيران.. حريق يلتهم سوقاً بالكامل على الخليج العربي إيران

والأسبوع الماضي وقع انفجار أيضاً في مدينة شهرضا الصناعية بإقليم أصفهان، لا تزال أسبابه وتفاصيله غامضة.

يذكر أن إيران شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الانفجارات والحرائق الغامضة طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت انفجار قاعدة "خجیر" للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 يونيو الماضي.

إلى ذلك، وقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في يوليو، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

ووقع انفجار آخر في 10 يوليو الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب العاصمة، طال قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة "بلانيت لابز Planet labs" حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.