كورونا يتوسع بصفوف مسؤولي إيران.. علي أكبر صالحي مصاب

بعد إصابة مساعد الرئيس الإيراني ومدير منظمة التخطيط والموازنة في البلاد محمد باقر نوبخت بالفيروس المستجد، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن رئيس المنظمة علي أكبر صالحي أصيب بكورونا.

وقالت المنظمة في تقرير لها الأحد إن اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس الذي أجري لرئيس منظمة الطاقة الذرية كان إيجابياً.

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إلى ذلك صرح مصدر مطلع في المنظمة لوكالة أنباء "فارس" أن "رئيس منظمة الطاقة الذرية الآن في الحجر الصحي المنزلي بتوصية من الأطباء وحالته الصحية العامة جيدة ويتابع قضايا المنظمة من المنزل".

يشار إلى أن محمد باقر نوبخت كان أعلن السبت إصابته بفيروس كورونا. وقال في تغريدة له على "تويتر" إنه "بعد أسبوع حافل من العمل، ذهبت إلى مركز طبي وظهرت نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لي إيجابية"، مضيفاً: "أخضع للمراقبة حالياً بنصيحة الأطباء وإجراء المزيد من الفحوص، وحالتي العامة جيدة".

إلغاء اجتماع

وكان الرئيس حسن روحاني قد ألغى اجتماعاً مقرراً، الثلاثاء الماضي، مع رؤساء السلطات الثلاث، خوفاً من انتقال عدوى كورونا إليه من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي زار الاثنين الماضي، مستشفى للمصابين بالفيروس.

يذكر أن العديد من مسؤولي النظام الإيراني توفوا بعد إصابتهم بكورونا، بينهم موظفون في مكتب المرشد علي خامنئي، وضباط بالحرس الثوري ونواب في البرلمان.

تزايد الإصابات والوفيات

وتمر إيران بمرحلة ثالثة من موجة كورونا بوتيرة أشد ما دفع بالسلطات إلى إغلاق العاصمة طهران جزئياً منذ أسبوع ومددتها لأسبوع آخر ووضعت قيوداً مشددة على العديد من المحافظات.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المصابين بكوفيد-19 في إيران، التي تعد أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالجائحة، منذ فبراير بلغ 500,075 مع تسجيل 3822 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 28,544 مع 251 إضافية.