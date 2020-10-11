بعد 4 سنوات.. إيران تستعيد جثث 7 من جنودها بسوريا

أعلنت وسائل إعلام ايرانية استعادة جثث 7 من قتلى الحرس الثوري في سوريا بعد 4 سنوات من مصرعهم في معركة خان طومان، بريف حلب، شمال سوريا.

ووفقا لوكالة " تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد فإن هؤلاء العناصر السبع من الحرس الثوري لقيت بقايا جثثهم بتحليل الحمض النووي، حيث فقدوا خلال معارك بلدة خان طومان بريف حلب، عندما لقي مصرعهم في مواجهات مع المعارضة السورية المسلحة آنذاك في مايو / أيار 2016.

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كما أكدت أن القتلى هم كل من رضا حاجي زاده، علي عابدیني، محمد بلباسي، حسن رجایي فر، زکریا شیري، مجید سلمانیان و مهدي نظري.

يذكر أن طهران خسرت أكثر من 80 من عناصر الحرس الثوري والميليشيات الافغانية في معارك خان طومان عام 2016 ما أحدث جدلا آنذاك في الأوساط العسكرية والرسمية والإعلامية داخل إيران.

رتب رفيعة

وأكدت مواقع الحرس الثوري في حينه مقتل 17 من من ضباط الحرس برتب رفيعة، خلال تلك المعارك، بالاضافة الى جرح 21 منهم بإصابات بليغة، فيما كان بقية القتلى من صفوف ميليشيات "حزب الله" اللبنانية و" فاطميون" الافغانية.

هذا وكان اللواء يحيى رحيم صفوي، المساعد والمستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال في تصريحات الشهر الماضي، أن تدخلات ايران في دول المنطقة لم تكن مجانية بل تمت مقابل الحصول على الأموال خاصة في كل من سوريا والعراق.

وقال: "وقعنا عقودا مع السوريين وسنحصل على أشياء بالمقابل"، لكنه أضاف أن" الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران".