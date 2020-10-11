بازدياد كل شهر.. الطاقة الذرية تؤكد "إيران تواصل التخصيب"

في تأكيد لاستمرار إيران في انتهاك الاتفاق النووي، الذي ما زالت أوروبا تتمسك به، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي،أن الإيرانيين يواصلون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به، مضيفاً أن هذه الكمية تزداد كل شهر.

وفي مقابلة مع صحيفة "دي برس" Die Presse النمساوية أمس السبت، قال ردًا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي: "ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية، إيران ليس لديها حاليا هذه الكمية الكبيرة".

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في المقابل، تنفي طهران امتلاكها برنامج أسلحة نووية، زاعمة أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.

قلق من تقرير الوكالة

وكان نواب إيرانيون عبروا عن قلقهم من تقرير الوكالة المقبل والسماح بالتفتيش، بعد أسبوع من زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لثاني موقع نووي مشبوه في إيران.

وقالت زهرة الأهيان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل أيام، إن طهران قلقة من تقرير الوكالة حول الموقعين النوويين المشبوهين، اللذين تم تفتيشهما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء البرلمان الإيراني.

كما تحدثت عن "إمكانية التجسس" من قبل مفتشي الوكالة في المواقع النووية، معتبرة منحهم حق الوصول إلى تلك المنشآت "غير مقبول على الإطلاق".

مواد مشعة

وفيما أفادت تقارير سابقة بوجود اختبارات محظورة وبقايا مواد مشعة في الموقعين، نفى المسؤولون الإيرانيون، بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي، وجود هكذا منشآت من الأساس.

في حين تؤكدل وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، أن لديها أدلة على أن النظام الإيراني يسعى لامتلاك أسلحة نووية في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

يشار إلى أن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلن في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أن طهران تختبر الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، ويمكنها زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم بسرعة".