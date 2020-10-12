"موجة أكثر رعباً".. بعض المرضى بلا أسرة في إيران

يستمر عدد المصابين بفيروس كورونا في الارتفاع، مع تسجيل أرقام قياسية في عداد الضحايا في إيران، التي تشهد موجة جديدة من تفشي الوباء.. فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بالوباء خلال 24 ساعة بلغ 272، والإصابات 4206.

بالتزامن حذر مينو محرز، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من أن بعض المصابين لم يتمكنوا حتى من الحجز في المستشفى، مؤكداً أن الوضع حرج للغاية.

موضوع يهمك بعد إصابة مساعد الرئيس الإيراني ومدير منظمة التخطيط والموازنة في البلاد محمد باقر نوبخت بالفيروس المستجد، أعلنت منظمة... كورونا يتوسع بصفوف مسؤولي إيران.. علي أكبر صالحي مصاب إيران

كما رأى أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن حصيلة الوفيات الناجمة سترتفع بالتأكيد مرة أخرى.

"موجة أكثر رعباً"

وكان علي رضا زالي، رئيس اللجنة قال أمس الأحد، بحسب ما أفادت شبكة إيران انترناشيونال: "يبدو أن الموجة الثالثة لكورونا أكثر رعبًا وضخامة وذات نطاق أعمق من الموجتين السابقتين".

كما قال إن "الدراسات أظهرت أن المسافة بين الموجات تتقلص، ويمكن أن نتوقع موجات أخرى من كورونا حتى نهاية فصل الشتاء".

زيادة قياسية يومية

أتى ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، تسجيل 251 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي زيادة قياسية يومية، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أكثر من 500 ألف حالة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي، إن العدد الإجمالي للوفيات قفز إلى 28544. وأضافت أن إيران سجلت 3822 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 500075 حالة.

فرض وضع الكمامات

إلى ذلك، حثت الوزارة الإيرانيين في كافة أرجاء البلاد على وضع الكمامات، وقال وزير الصحة الإيراني، إن بلاده تعتزم توسيع نطاق إلزام الناس بوضع الكمامات في الأماكن العامة ليشمل مدنا كبيرة أخرى بعد فرضه في العاصمة طهران لمكافحة تفشي الفيروس.





وفرضت إيران وضع الكمامات في العاصمة، السبت، وقرر الرئيس حسن روحاني فرض غرامات على المخالفين. وقال وزير الصحة سعيد نمكي "طلبنا من الشرطة والباسيج (قوات أمن من المتطوعين) ووكالات أخرى مساعدتنا في مكافحة الانتهاكات بصرامة أكبر".



كما أضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "تقرر أن يبدأ هذا الإجراء في طهران ثم يمتد لمدن كبرى أخرى في الأسابيع المقبلة".