أزمة كورونا في إيران.. الوفيات 2.5 ضعف المتوسط العالمي

أعلن حميد سوري، عضو هيئة التدريس في جامعة "بهشتي" للعلوم الطبية، أن متوسط معدل وفيات كورونا في إيران يبلغ "حوالي 2.5 ضعف" المتوسط العالمي لكل مليون نسمة.

وأكد سوري في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الثلاثاء، أن التحقيقات أظهرت أن الوباء انتشر في البداية في شرق طهران، لكنه انتقل تدريجياً إلى وسط العاصمة".

هذا وأعلنت الصحة الإيرانية الثلاثاء، وفاة 254 مريضًا مصابًا بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت التحذيرات من الحالة الخطيرة لتفشي الوباء إلى ذروتها في كل أنحاء البلاد.

وفقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة، توفي حتى الآن 29 ألفا و70 شخصًا في إيران بسبب المرض بينما وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 508 آلاف و309 حالة.

وكانت الإحصائيات الرسمية لكورونا في إيران موضع تشكيك دائم من قبل خبراء ومسؤولين بالقطاع الصحي ونواب حيث سبق وأن قدر مركز البحوث البرلمانية أن عدد الضحايا تضاعف وعدد المرضى بـ8 إلى 10 أضعاف الإحصائيات الرسمية.

ومع ذلك، أعطى الخبراء تحذيرات جدية بشأن الأزمة في إيران، مستشهدين بالإحصاءات الرسمية.

من جهته، حذر محمد رضا ظفرقندي، رئيس الجمعية الطبية الإيرانية، من أن الطاقم الطبي في إيران "منهك"، وقال إن " الإصابات في صفوف الكادر الطبي عالية للغاية".

ولم يصدر مسؤولو وزارة الصحة إحصاءات جديدة عن عدد المرضى وضحايا الطاقم الطبي في الأسابيع الأخيرة، لكن في 1 أغسطس، قال مسؤول بوزارة الصحة إن 19 ألف عامل طبي أصيبوا بالمرض.

وفي تحذير آخر، قال محمد طالب بور، مدير مستشفى "سينا " لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية الإيرانية، إنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن 600 إلى 700 شخص في اليوم سيقعون ضحية كورونا".

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وحذر من أن البلاد ستتأثر بكورونا لمدة عام ونصف آخر، وأن استمرار الاتجاه الحالي قد يرفع عدد ضحايا كورونا إلى 300 ألف.

كما أعلن مسؤولو وزارة الصحة اليوم أن 30 من أصل 31 مقاطعة في البلاد في حالة تأهب.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول مسؤولو الحكومة الإيرانية السيطرة على انتشار المرض بإجبار المواطنين على وضع الأقنعة، وتقييد أنشطة اجتماعية واقتصادية معينة، وفرض غرامات على عدم ارتداء الأقنعة، أو مغادرة المرضى منازلهم أثناء الحجر الصحي.