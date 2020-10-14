الإيرانيون يعانون من الغلاء.. وروحاني يبشرهم بشراء الأسلحة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أنه "يبشر الشعب" بأن قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل، متأملا في إيجاد حلول لمشاكل الغلاء والأزمات المعيشية الناتجة عن ضغط العقوبات.

ورد روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني على منتقدي الاتفاق النووي بالقول إن "قرار رفع حظر الأسلحة هو أحد إنجازات هذا الاتفاق".

وأضاف: "يمكننا من الآن فصاعدًا بيع الأسلحة إلى أي بلد نريد، أو شراؤها من أي بلد نريد".

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يذكر أن الولايات المتحدة ترفض قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقالت إنها ستواجه الدول التي تتبادل السلاح مع إيران.

هذا بينما تعارض الدول الأوروبية وروسيا والصين وجهة النظر الأميركية، وترفض إعادة واشنطن للعقوبات الأممية عقب التصويت على قرار رفع حظر الأسلحة على إيران في مجلس الأمن.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار الرئيس الإيراني إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، وخاطب الشعب بالقول إن "الحكومة بذلت جهودًا لتوفير العملة الصعبة والسلع الأساسية التي يحتاجها الناس".

يأتي ذلك فيما يشهد الريال الإيراني انهيارا بشكل غير مسبوق، بحيث بلغ الدولار الأميركي 330 ألف ريال (33 ألف تومان)، ما أدى لارتفاع التضخم بشكل حاد.