بذروة كورونا في إيران.. فيديو صادم لتشييع قتلى فيلق القدس

على الرغم من تسجيل إيران أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ فبراير الماضي، شيع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس بموكب حاشد ومكتظ، في بمحافظة مازندران، 5 عناصر سقطوا في سوريا في وقت سابق، واستعيدت جثامينهم.

وأفادت وكالة " تسنيم " التابعة للحرس الثوري، بأن المراسم أقيمت بحضور مختلف الشرائح الشعبية والمسؤولين في مقبرة مدينة ساري، مركز محافظة مازندران.

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وكانت ايران أعلنت الأحد الماضي، استعادة جثث 7 من قتلى الحرس الثوري في سوريا بعد 4 سنوات من مصرعهم في معركة خان طومان، بريف حلب، شمال سوريا.

ولقي هؤلاء مصرعهم في مواجهات مع المعارضة السورية المسلحة آنذاك في مايو / أيار 2016 وهم كل من رضا حاجي زاده، علي عابدیني، محمد بلباسي، حسن رجایي فر، زکریا شیري، مجید سلمانیان و مهدي نظري.

مقتل أكثر من 80 من الحرس

يذكر أن طهران خسرت أكثر من 80 من عناصر الحرس الثوري والميليشيات الأفغانية في معارك خان طومان عام 2016، ما أحدث جدلا آنذاك في الأوساط العسكرية والرسمية والإعلامية داخل إيران.

وأكدت مواقع الحرس الثوري في حينه مقتل 17 من من ضباط الحرس برتب رفيعة، خلال تلك المعارك، بالإضافة إلى جرح 21 منهم بإصابات بليغة، فيما كان بقية القتلى من صفوف ميليشيات "حزب الله" اللبنانية و"فاطميون" الأفغانية.

وأقيمت مراسم تشييع هؤلاء بدعاية واسعة من الحرس الثوري، فيما لا تزال الأوضاع في محافظة مازندران "حمراء" من حيث تفشي فيروس كورونا، لاسيما منذ الأسبوع الماضي حيث سجلت أعداد الإصابات والضحايا في البلاد أرقاما قياسية.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت أمس تسجيل 279 وفاة بالفيروس في 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي منذ فبراير/شباط ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا 29349. وقالت سيما سادات لاري المتحدثة باسم الوزارة للتلفزيون الرسمي إن الوزارة سجلت 4830 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 513219.

في حين أكد وزير الصحة سعيد نمكي للتلفزيون الرسمي أنه سيجري فرض حظر على الانتقالات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس في خمس مدن منها طهران حيث بلغ التفشي أعلى مستوياته.