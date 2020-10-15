عين إيران على جامعات أوروبا وأميركا.. قرصنة واختراق

كشفت مجلة أمن المعلومات infosecurity Magazine التي تقدم معلومات تجارية وتقنية مهمة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات أن مجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الإيرانية هاجمت جامعات في أوروبا وأميركا وأستراليا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وذكرت المجلة، في تقرير الخميس، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه المجموعة الإيرانية التي تعرف باسم "أمين المكتبة الصامت" وأيضاً TA407 Cobalt Dickens بعمليات قرصنة واختراق.

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إلى ذلك تم رصد الهجمات الجديدة بأستراليا في جامعات فيكتوريا وأديلايد وملبورن فيكتوريا وفي المملكة المتحدة بجامعات غلاسكو كاليدونيان وكينغز كوليدج لندن وبريستول وكامبريدج وغيرها.

كما استهدفت الهجمات الولايات المتحدة في جامعات شمال تكساس وماكجيل وستوني بروك، وفي سنغافورة (نانيانغ التكنولوجية) وكذلك كندا (تورنتو) بالإضافة إلى جامعات في السويد وألمانيا وهولندا.

تحديد العديد من الخوادم

وأكد التقرير أن المجموعة حاولت إخفاء الموقع الحقيقي لخوادمها، غير أن شركة "مالويربايتس" Malwarebytes والتي تعتمد على برنامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة، قالت إنها تمكنت من تحديد العديد من الخوادم ومقرها إيران.

إلى ذلك كتب فريق Threat Intelligence Team التابع للشركة في إحدى المدونات: "قد يبدو مستغرباً أن يستخدم المهاجمون البنية التحتية لبلدهم، ما قد يعرض البلد للاتهام"، مضيفاً: "مع ذلك، هنا يصبح المهاجم محمياً في ظل عدم وجود تعاون بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية أو الأوروبية والشرطة المحلية في إيران".

"ملايين أو مليارات الدولارات"

وحذر الفريق من أنه على الرغم من إزالة المواقع المخترقة بأسرع وقت ممكن، فقد جمعت المجموعة عدداً كبيراً من المعلومات من أجل مواصلة حملة القرصنة، مؤكداً أن "مسؤولي تكنولوجيا المعلومات العاملون في الجامعات لديهم مهمة صعبة بشكل خاص بالنظر إلى أن عملاءهم، أي الطلاب والمعلمين، هم من بين الأصعب في الحماية بسبب سلوكياتهم".

كما شدد على أن ذلك "قد يمكن القراصنة من الوصول إلى أبحاث قد تصل قيمتها إلى ملايين أو مليارات الدولارات".

ووفاً للتقرير فقد تم رصد هجمات مجموعة "أمين المكتبة الصامت" في عامي 2018 و2019 وتستمر بالقيام بهجمات مماثلة.

هجمات تطال إيران

من جهة أخرى، كشف مسؤول إيراني رفيع، الخميس، أن قراصنة شنوا هجمات واسعة النطاق على مؤسستين حكوميتين إيرانيتين هذا الأسبوع، دون إعطاء تفاصيل.

وقال أبو القاسم صادقي، من منظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، إن بعض الهيئات الحكومية أغلقت خدمات الإنترنت مؤقتاً منذ ذلك الحين كإجراء احترازي، مضيفاً أن "الهجمات الإلكترونية التي وقعت الاثنين والثلاثاء ما زالت قيد التحقيق، وكانت مهمة وعلى نطاق واسع".

إلى ذلك تقول إيران إنها في حالة تأهب قصوى بسبب هجمات على الإنترنت، والتي ألقت باللوم فيها في الماضي على الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى.