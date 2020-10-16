جوازات مزورة.. كيف تحايل صراف إيران على العقوبات؟

تمضي الإدارة الأميركية في ملاحقة أي طرف يحاول الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على إيران، ممارسة سياسة الضغط الأقصى على السلطات في طهران.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان مساء أمس أن سجاد شهيديان، المدير الإيراني لشركة (payment24 ) حُكم عليه بالسجن لمدة 23 شهرًا للالتفاف على العقوبات ضد إيران.

موضوع يهمك اتهم مكتب المدعي العام الأميركي رسمياً الصراف الإيراني، سجاد شهيديان، البالغ من العمر 33 عاماً والمعروف باسمه المستعار،... من هو صراف إيران المعتقل للالتفاف على العقوبات الأميركية؟ إيران

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد أعلن مساعد المدعي العام الأميركي، جون ديمرز، خبر إدانة "شهيديان" يوم الخميس.

كيف تحايل؟

إلى ذلك، كشف بيان "ديمرز" كيف تحايل شهيديان على العقوبات عبر الكذب على المورّدين الأميركيين، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني من إيران، واستخدام جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة.

ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فقد اعتاد شهيديان تقديم جوازات سفر مزورة ووثائق إقامة أخرى لشركات أميركية مثل "PayPal" للمعاملات المالية للتظاهر بأن زبائنه يعيشون خارج إيران.

كما كشفت الوثائق المقدمة إلى المحكمة، أن لدى شركة الشاب الملقب بـ"صراف إيران" 40 موظفًا ومكاتب في طهران وشيراز وأصفهان.

إلى ذلك، ذكر المدّعون العامون في هذه القضية، أن العمل الأوّلي لـ (payment24) كان إجراء معاملات مالية مع الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، من أجل شراء وتصدير غير قانوني لبرامج الكمبيوتر من الشركات الأميركية.

صراف إيران يقر

وكان شهيديان أقر أنه فتح حساب PayPal من قبل شركة (payment24) لمئات الأشخاص الذين يعيشون في إيران، من أجل إرسال ملايين الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني.

يذكر أنه تم القبض على شهيديان البالغ من العمر 33 عامًا، فى نوفمبر 2018 ف بريطانيا بتهمة إجراء معاملات مالية مع إيران، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في مايو من هذا العام.

وفي يونيو أقر بالتحايل على العقوبات الأميركية ضد إيران أمام محكمة في مينيابوليس.

رسالة واضحة

من جهته، أكد مايكل بول، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالية في مينيابوليس، أن "إدانة شهيديان تبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين ينتهكون عمدًا العقوبات الأميركية ضد إيران". وأضاف: يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالية وشركاؤه في جميع أنحاء العالم التعرف على الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية دون أخذ أمن الولايات المتحدة بعين الاعتبار".