غضب جنوب إيران.. واشتباكات بعد مقتل مواطن برصاص البحرية

اشتبك شبان غاضبون من قومية البلوش مع الشرطة الإيرانية، السبت، بعد مقتل مواطن وجرح آخر إثر إطلاق عناصر من قوات البحرية الإيرانية النار على زورقهما، في مدينة سيريك بمحافظة هرمزكان، جنوب إيران.

وأفاد موقع "حملة النشطاء البلوش" أن المواطن الذي قتل برصاص ضباط الشرطة الجنائية يدعى محمد رستم زاده، كما أصيب علي عاشور نيا في ساقه، وهو الآن في مستشفى مدينة ميناب.

جوانان خشمگین شهرستان سیریک در استان هرمزگان جمعه۲۵ مهر در اعتراض به تیراندازی وحشیانه مأموران جنایتکار انتظامی و کشتن و مجروح کردن دو هموطن بلوچ، با مأموران درگیر شدند

هموطنی که در اثر تیراندازی مأموران جنایتکار انتظامی کشته شد محمدرستم‌زاده نام دارد#ایران pic.twitter.com/Sv4tKr3UsZ — Tehrani (@Tehrani71309387) October 17, 2020

وبحسب الحملة، فقد استهدف ضباط البحرية في سيريك زورق المواطنين البلوشيين بعد الاشتباه بأنه يحمل وقودا مهربا.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع، إن سفينة للبحرية الإيرانية احتجزت قارب المواطنين، وعندما عارض محمد وعلي مصادرة القارب والوقود، قوبلا بإطلاق النار.

إغلاق طرق وحرق إطارات

وانتشرت مقاطع وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أهالي مدينة سيريك يغلقون الطريق من ميناب إلى جاسك، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على مقتل وإصابة الشابين من البلوش.

هذا ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية خلال الأسبوع الماضي تقارير أخرى عن أعمال عنف دامية بسبب عنف الشرطة ضد المواطنين.

وفي أحدث تلك الإحداث، اقتحم ضباط شرطة كرمانشاه سيارة بيجو 405 يوم الأربعاء الماضي، في حي دولت اباد بالمدينة، ما أدى إلى مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة في إطلاق النار من قبل عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قتل عناصر الشرطة رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا من مدينة سنندج يُدعى كجوان ألماسي، في شهريار جنوب طهران.