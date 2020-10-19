إيران تسجل 337 وفاة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

توفي 337 شخصا في إيران بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، في حصيلة قياسية جديدة منذ ظهور الوباء في البلاد في شباط/فبراير الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في مداخلتها المتلفزة اليومية، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة ارتفع الى 30,712.

وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة 279 وفاة، وتم الإعلان عنها في 14 أكتوبر.

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ولم تفرض إيران منذ بدء الأزمة الصحية إجراءات إغلاق شاملة مثلما فعلته دول عدة، لاسيما خلال شهري مارس وأبريل.

وبدأت السلطات اعتبارا من السبت الماضي، فرض غرامات مالية على مخالفي البروتوكولات الصحية الوقائية في طهران، وذلك للمرة الأولى منذ تسجيل أولى حالات وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في البلاد.

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية فرض قيود مؤقتة على حركة التنقل من وإلى 5 مدن أبرزها طهران.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، خلال كلمة متلفزة، أن السلطات قررت منع الدخول والخروج من العاصمة، ومدن كرج ومشهد وأصفهان وأروميه.

وأشار إلى أن هذا التقييد سيطال وسائل النقل الخاصة فقط، وتستثنى منه وسائل النقل العام كالحافلات والطائرات، وسيكون قابلا للتجديد زمنيا أو توسعته ليشمل مدنا أخرى.