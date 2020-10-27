شركة نمساوية تحظر تصدير محركات الطائرات المسيرة لإيران

بعد تضييق أميركي جديد للخناق على طهران، فرضت من خلاله الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، دخلت النمسا، الثلاثاء، على الخط من خلال إجراءات في نفس السياق.

وأعلنت شركة "روتاكس" النمساوية، المُصنعة لمحركات الطائرات المسيّرة، إيقاف تصدير منتجاتها للحرس الثوري الإيراني.

ولا تزال محركات الشركة النمساوية مُستخدمة من قبل الحرس الثوري في طائراته المسيرة المسلحة "شاهد 129".

يُذكر أن العقوبات الأميركية الأخيرة، التي تم فرضها، الاثنين، شملت وزارة النفط الإيرانية وشركتي النفط الوطنية والناقلات الوطنية الإيرانيتين، بالإضافة لأفراد وكيانات تتعامل مع قطاع النفط الإيراني.

The Iranian regime pawns its oil to fund the destabilizing misadventures of the IRGC rather than improving conditions for its people. Today the U.S. is imposing major counterterrorism sanctions against Iranian energy institutions for providing support to the IRGC's Qods Force. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 26, 2020

العقوبات الأميركية الجديدة تهدف للحد من قدرة النظام في طهران على تهديد وزعزعة استقرار المنطقة.

وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في تغريدة عبر "تويتر" إن النظام الإيراني يرهن نفطه للحرس الثوري لتمويل الممارسات المزعزعة للاستقرار بدلا من تحسين ظروف شعبه.

فيما أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن نظام طهران يواصل إعطاء الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني.

الخطوة الأميركية الجديدة، وصفها وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، برد الفعل السلبي على فشل سياسة واشنطن في خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر، معتبراً أن صناعة نفط بلاده لن تتأثر بالعقوبات، بحسب تعبيره.