  • مباشر
اللغة

إيران.. وفيات كورونا تتخطى 33 ألفاً مع معدلات قياسية جديدة

أوضاع حقوق الإنسان تزداد سوءا في إيران بعد كورونا
من إيران
فيروس كورونا

إيران.. وفيات كورونا تتخطى 33 ألفاً مع معدلات قياسية جديدة

تسجيل 346 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.. ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33,299

متابع الغاء المتابعة

طهران - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تخطت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 33 ألف شخص، بحسب أرقام أعلنتها وزارة الصحة الثلاثاء، وشهدت معدلات قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري عن تسجيل 346 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33,299.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل منذ الإعلان عن أولى حالات كوفيد-19 في إيران في فبراير الماضي. وكانت أعلى حصيلة سابقة وقدرها 337 وفاة سجلت للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وأيضا أمساء الاثنين.

مصر.. اختفاء منضدة نابليون الأثرية والتحقيقات تطال الإخوان مصر مصر.. اختفاء منضدة نابليون الأثرية والتحقيقات تطال الإخوان

وأفادت المتحدثة عن تسجيل 6968 إصابة في الساعات الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 581,824 في إيران، أكثر الدول تأثرا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية بنحو 800 عن الحصيلة القياسية السابقة (6191) التي أعلن عنها الأحد.

وسجلت إيران في الفترة الأخيرة أكثر من حصيلة قياسية يومية على صعيد الوفيات والإصابات، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.

ويكرر المسؤولون الدعوة للتقيد بالإجراءات الوقائية، لا سيما وضع الكمامات في الأماكن العامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب السعودية تستنكر الرسوم المسيئة وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد