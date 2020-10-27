تخطت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في إيران عتبة 33 ألف شخص، بحسب أرقام أعلنتها وزارة الصحة الثلاثاء، وشهدت معدلات قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية.

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري عن تسجيل 346 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33,299.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل منذ الإعلان عن أولى حالات كوفيد-19 في إيران في فبراير الماضي. وكانت أعلى حصيلة سابقة وقدرها 337 وفاة سجلت للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وأيضا أمساء الاثنين.

وأفادت المتحدثة عن تسجيل 6968 إصابة في الساعات الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 581,824 في إيران، أكثر الدول تأثرا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية بنحو 800 عن الحصيلة القياسية السابقة (6191) التي أعلن عنها الأحد.

وسجلت إيران في الفترة الأخيرة أكثر من حصيلة قياسية يومية على صعيد الوفيات والإصابات، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.

ويكرر المسؤولون الدعوة للتقيد بالإجراءات الوقائية، لا سيما وضع الكمامات في الأماكن العامة.