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إيران.. استدعاء بريطانية للمحاكمة وتهديدها بإعادتها للسجن

Iranian-British aid worker Nazanin Zaghari-Ratcliffe is seen in an undated photograph handed out by her family. Ratcliffe Family Handout via REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
نزانين زغاري راتكليف
ميليشيات إيران

إيران.. استدعاء بريطانية للمحاكمة وتهديدها بإعادتها للسجن

طُلب من نزانين زغاري راتكليف حزم أمتعتها في حقيبة إذ ستعاد إلى السجن بعد الجلسة

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دبي – العربية.نت

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قال زوج امرأة بريطانية إيرانية محتجزة في إيران منذ أكثر من أربع سنوات اليوم الأربعاء إنه تم استدعاؤها لجلسة محاكمة جديدة، محذّراً من انه قد يتم إعادتها إلى السجن.

وطُلب من نزانين زغاري راتكليف حضور جلسة محكمة في طهران يوم الاثنين، وفقاً لما قاله زوجها ريتشارد راتكليف. وأضاف أنه طُلب منها حزم أمتعتها في حقيبة إذ ستعاد إلى السجن بعد الجلسة.

يذكر أن زغاري راتكليف معتقلة في إيران منذ 2016 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات لاتهامات بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية. وهي تنفي بقوة هذه الاتهامات.

نزانين زغاري راتكليف مع زوجها وابنتها (أرشيفية)
نزانين زغاري راتكليف مع زوجها وابنتها (أرشيفية)

واعتقلت زغاري راتكليف خلال إجازة عائلية مع ابنتها الصغيرة. وكانت تعمل لصالح مؤسسة "تومسون رويترز"، الذراع الخيري للوكالة الإخبارية.

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ووضعت قيد الإقامة الجبرية في مارس الماضي بعد الإفراج عن آلاف السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا في إيران.

ويقول راتكليف إن زوجته معتقلة "للضغط السياسي" في نزاع بعدة ملايين من الجنيهات بين بريطانيا وإيران بسبب مبيعات دبابات في السبعينات.

وأضاف في بيان: "لا نعلم ما سيحدث يوم الاثنين، لا نعلم إلى أي مدى ومتى سينفذون تهديدهم بالسجن".

وتابع: "لكننا نعلم أن الحرس الثوري يرسل بإشارات للحكومة البريطانية. ونعلم أيضاً أنهم يلمحّون إلى أن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً".

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