زوجة القيادي الأهوازي المختطف: قطر سلمته لتركيا

قالت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز حبيب أسيود، اليوم السبت، إن لدى أسرته معلومات مؤكدة أنه مختطف لدى المخابرات الإيرانية بعد أن استدرجته قطر وسلمته لتركيا.

زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير ⁧#الأحواز⁩ حبيب أسيود لـ ⁧#العربية⁩: ⁧#قطر⁩ سلمته لـ #تركيا ثم سلمته ⁧#أنقرة⁩ للاستخبارات الإيرانية pic.twitter.com/8dCm64H0yl — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 31, 2020

وأضافت هدى هواشمي في اتصال هاتفي مع العربية من السويد أنها علمت بخبر اختطاف زوجها من القنوات الإيرانية.

وأكدت زوجة حبيب أسيود أن قطر استدرجته ثم أرسلته لتركيا حين نزل في مطارها "ترانزيت" ومن ثم سلمته أنقرة إلى الاستخبارات الإيرانية.

كانت "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" أعلنت أمس الجمعة، اختطاف الرئيس السابق للحركة، حبيب فرج الله كعب، المعروف باسم حبيب أسيود، من قبل المخابرات الإيرانية على الأراضي التركية.

قطر استدرجته

وذكرت الحركة في بيان، أن أسيود اختطف "بعد عملية استدراج شاركت وأسهمت فيها دولة عربية خليجية"، دون تسميها، لكن نشطاء أهوازيين عبر "تويتر" اتهموا قطر بالتواطؤ في استدراج واختطاف رئيس حركة "النضال" السابق.

‏‎وقالت الحركة في بيانها إن ايران اتبعت" سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية، أو الاختطاف والاعتقال لإقصاء أعضاء الحركة عن دورهم في ميادين العمل السياسي والإعلامي".

‏‎وحملت حركة النضال طهران المسؤولية الكاملة عن حياة حبيب أسيود، الذي يحمل الجنسية السويدية، ودعت السلطات الأمنية في دولتي السويد وتركيا إلى التعاون البناء من أجل الكشف عن ملابسات هذا الاختطاف"، وفق البيان.