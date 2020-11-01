دعا رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، إلى احتواء ما وصفه "بالموجة الثالثة" من فيروس كورونا في إيران بعد زيادة عدد الإصابات بشكل كبير.

ونقل حساب قناة "إيران إنترناشيونال عربي"، على تويتر، عن هاشمي أن الموجة الثالثة اشتدت في البلاد، وأنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء فعال لاحتواء الموجة الجديدة، فقد تؤدي إلى كارثة إنسانية خلال أسابيع.

وأكد هاشمي على ضرورة تعطيل" العاصمة طهران لمدة أسبوعين على الفور" في ظل تزايد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وفي السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 620491 بعد تسجيل 7719 حالة جديدة. وقالت لاري إن حصيلة الوفيات زادت 434 ليصل الإجمالي إلى 35298 حالة.

وشهد الأسبوع الماضي إصابة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بكورونا. وقال، الأربعاء الماضي، إنه أصيب مع أحد زملائه دون ذكر اسمه، وإنه يخضع للحجر الحجر الصحي.

وسجلت إيران في الفترة الأخيرة أكثر من حصيلة قياسية يومية على صعيد الوفيات والإصابات، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.

ويكرر المسؤولون الدعوة للتقيد بالإجراءات الوقائية، لا سيما وضع الكمامات في الأماكن العامة.