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حصيلة قياسية جديدة.. 440 حالة وفاة بكورونا في إيران

An Iranian woman wears a mask and face shield, amid a rise in the coronavirus disease (COVID-19) infections, in Tehran, Iran October 24, 2020. Picture taken October 24, 2020. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
مارة في أحد شوارع طهران يرتدون الكمامات للوقاية من كورونا
فيروس كورونا

حصيلة قياسية جديدة.. 440 حالة وفاة بكورونا في إيران

تقييد حركة التنقل بين عدد من المدن.. وإغلاق المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم في معظم أنحاء البلاد

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دبي – العربية.نت

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سجّلت إيران اليوم الاثنين حصيلة قياسية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مع 8289 إصابة جديدة و440 حالة وفاة إضافية.

وتخطى عدد الوفيات بكورونا المعلن عنها في إيران الـ35 ألف حالة، بينما الإصابات المسجلة رسمياً تعدت حاجز الـ628 ألف.

وشكك رئيس المجلس الطبي الإيراني محمد رضا ظفر غاندي في دقة الحصيلة الرسمية وحذر من أن إيران وصلت إلى "معدل وفيات كارثي"، حسبما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أمس الأحد.

وقال غاندي للوكالة: "العدد الرسمي للوفيات يعتمد فقط على عدد المرضى المسجلين.. من خلال المسح الميداني في المستشفيات والمقابر. حصل مجلسنا على رقم أعلى بثلاث مرات على الأقل من عدد الوفيات الرسمي".

والمجلس الطبي منظمة غير حكومية مسؤولة عن إعطاء رخص ممارسة المهنة للأطباء في إيران.

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وقال ظفر غاندي "أصيب الآلاف من العاملين في مجال الصحة بالفيروس ووفقاً لإحصاءاتنا توفي منهم 300".

وأشار تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في أبريل الماضي إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا قد يكون ضعف ما أعلنته وزارة الصحة.

ولوقف موجة ثالثة من الفيروس في إيران، أغلقت الحكومة المدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم في معظم أنحاء البلاد. وقال الرئيس حسن روحاني السبت إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء في 25 إقليماً إيرانيا من أصل 31 وذلك لمدة 10عشرة أيام.

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كما قررت السلطات الإيرانية تقييد حركة التنقل من عدد من المدن وإليها لفترة مؤقتة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الأحد.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون عن قرار لوزارة الداخلية، أن الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ ظهر الاثنين، ويستمر حتى الجمعة على الأقل.

ويطال القرار مراكز 25 محافظة إيرانية مصنّفة عند المستوى "الأحمر"، وهو الأعلى وفق التصنيفات المحلية للإشارة إلى خطورة انتشار كوفيد-19.

وبموجب القرار، سيتم منع خروج سكان هذه المدن منها، أو دخول غير القاطنين إليها، على أن تفرض غرامة على المخالفين قدرها خمسة ملايين ريال إيراني (17 دولارا أميركيا).

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