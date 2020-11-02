قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن القوات الجوية الإيرانية بدأت، يوم الاثنين، مناورة سنوية بمشاركة أسطولها القديم من المقاتلات النفاثة الأميركية والروسية الصنع إلى جانب طائرات مسيرة وطائرات أخرى محلية الصنع.

وستشهد التدريبات مشاركة قوات من 8 قواعد جوية على مدى يومين في تدريبات تشمل إطلاق الصواريخ وإعادة التزود بالوقود في الجو.

وهذه هي التدريبات الثانية التي تجريها إيران منذ انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران منذ عقد من الزمن والذي منعها من شراء أسلحة أجنبية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة في وقت سابق في أكتوبر.

يقال إن إيران مهتمة بشراء طائرات جديدة، لأنها لا تزال تطير طائرات إف-14 تومكاتس الأميركية إلى جانب طائرات إف-4 وإف-5إس التي يعود تاريخها إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وانتهى الحظر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترمب.