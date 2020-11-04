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حريق هائل في مجمع للبتروكيماويات غربي إيران

مجمع بتروكيماويات خميني في خور موسى
مجمع بتروكيماويات خميني في خور موسى الذي احترق قبل أسبوعين

حريق هائل في مجمع للبتروكيماويات غربي إيران

اندلاع حريق في جزء من وحدة (إلفين) في مجمع إيلام للبتروكيماويات ورجال منظمة الإطفاء يحاولون السيطرة عليه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تتواصل في إيران سلسلة من الحرائق الغامضة التي بدأت قبل أشهر، حيث اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة إيلام غربي إيران.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مسؤولين في المجمع قولهم إن "حريقا اندلع في جزء من وحدة (إلفين) في مجمع إيلام للبتروكيماويات، وإن رجال منظمة الإطفاء يحاولون احتواء الحريق".

وشهدت إيران أخيراً سلسلة تفجيرات هزت مواقع عدة، أبرزها موقع نطنز النووي، الذي يقع على بعد 250 كلم جنوب العاصمة طهران، وهو أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، قد وصف انفجار منشأة "نطنز" النووية بأنها "حدثت بشكل غير طبيعي" فيما قال إن الحوادث الأخرى كانت بسبب "نقص تدابير السلامة" على حد تعبيره.

وكان قد اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الخميني، جنوب غربي إيران، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتمكن رجال الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

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