أشارت فنزويلا إلى إمكانية شرائها أسلحة إيرانية، في وقت يزور فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كاراكاس.

ومن كاراكاس، قال ظريف إن إيران تعتقد أن الحكومة الأميركية لم تعد قادرة على "السيطرة على مجريات الأحداث في العالم"، ولم يعد بإمكانها أن تُظهر للدول الأخرى كيف تحمي حقوق المواطنين.

وفي تصريحات تأتي بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال الوزير محمد جواد ظريف، إن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، وأثنى على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة بتنسيق من الولايات المتحدة للإطاحة به، حسب تعبيره.

وأصبحت إيران حليفاً رئيسيا لمادورو الذي تخضع حكومته لعقوبات مالية خانقة ولعزلة دولية. وفي مواجهة انهيار صناعة النفط التي كانت مزدهرة في السابق، التجأ مادورو إلى إيران لشراء البنزين لسد احتياجات المستهلكين في فنزويلا.

وقال ظريف في منتدى في كراكاس وإلى جواره نظيره الفنزويلي خورخي أريزا "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة".

من جهته، وصف أريزا علاقة فنزويلا بإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

وفنزويلا المحطة الأولى لظريف في جولة بأميركا اللاتينية. ومن المقرر أن يزور ظريف كوبا وأن يحضر مراسم تنصيب رئيس بوليفيا المنتخب لويس آرسي الذي قال مؤخراً إنه سيعزز العلاقات مع إيران.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في فنزويلا، إن لظريف في كاراكاس "جدول عمل مكثف على أعلى مستوى".

وتمتلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها انهار وهي تعاني من نقص متفاقم للوقود. وقد اضطرتها العقوبات الأميركية للجوء إلى حلفاء مثل إيران.

وأرسلت طهران في الأشهر الأخيرة عدة ناقلات محملة بالوقود إلى فنزويلا للمساعدة في تخفيف هذا النقص.