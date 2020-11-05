  • مباشر
اللغة

ظريف بكاراكاس.. وفنزويلا تتحدث عن الحصول على أسلحة إيرانية

من استقبال وزير خارجية فنزويلا لظريف في المطار الأربعاء
من استقبال وزير خارجية فنزويلا لظريف في المطار الأربعاء
اقتصاد إيران

ظريف بكاراكاس.. وفنزويلا تتحدث عن الحصول على أسلحة إيرانية

"جدول عمل مكثف على أعلى مستوى" لظريف في كاراكاس.. ووزير خارجية فنزويلا يؤكد أن علاقة البلدين بلغت "الذروة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أشارت فنزويلا إلى إمكانية شرائها أسلحة إيرانية، في وقت يزور فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كاراكاس.

ومن كاراكاس، قال ظريف إن إيران تعتقد أن الحكومة الأميركية لم تعد قادرة على "السيطرة على مجريات الأحداث في العالم"، ولم يعد بإمكانها أن تُظهر للدول الأخرى كيف تحمي حقوق المواطنين.

وفي تصريحات تأتي بعد يومين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال الوزير محمد جواد ظريف، إن زمن "الهيمنة الغربية قد ولى"، وأثنى على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمقاومته حملة بتنسيق من الولايات المتحدة للإطاحة به، حسب تعبيره.

وأصبحت إيران حليفاً رئيسيا لمادورو الذي تخضع حكومته لعقوبات مالية خانقة ولعزلة دولية. وفي مواجهة انهيار صناعة النفط التي كانت مزدهرة في السابق، التجأ مادورو إلى إيران لشراء البنزين لسد احتياجات المستهلكين في فنزويلا.

حاملة نفط إيرانية في فنزويلا في مايو الماضي
حاملة نفط إيرانية في فنزويلا في مايو الماضي

وقال ظريف في منتدى في كراكاس وإلى جواره نظيره الفنزويلي خورخي أريزا "اليوم، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها التحكم في مجريات الأحداث في العالم. لقد فقدوا السيطرة".

من جهته، وصف أريزا علاقة فنزويلا بإيران بأنها بلغت "الذروة"، وقال إن إدارة مادورو قد تحصل في المستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

صاروخ كروز من صنع إيران (أرشيفية)
صاروخ كروز من صنع إيران (أرشيفية)
روحاني: حكومة أميركا ستستسلم لنا.. وصحيفة خامنئي تنتقد إيران الانتخابات الأميركية روحاني: حكومة أميركا ستستسلم لنا.. وصحيفة خامنئي تنتقد

وفنزويلا المحطة الأولى لظريف في جولة بأميركا اللاتينية. ومن المقرر أن يزور ظريف كوبا وأن يحضر مراسم تنصيب رئيس بوليفيا المنتخب لويس آرسي الذي قال مؤخراً إنه سيعزز العلاقات مع إيران.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في فنزويلا، إن لظريف في كاراكاس "جدول عمل مكثف على أعلى مستوى".

وتمتلك الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها انهار وهي تعاني من نقص متفاقم للوقود. وقد اضطرتها العقوبات الأميركية للجوء إلى حلفاء مثل إيران.

وأرسلت طهران في الأشهر الأخيرة عدة ناقلات محملة بالوقود إلى فنزويلا للمساعدة في تخفيف هذا النقص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز إعلام أميركي: بايدن على حافة الفوز
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض
دور ولايات حزام الصدأ في تقريب بايدن من البيت الأبيض

اكتشف المزيد