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إيران وكوبا تعززان تحالفهما في مواجهة العقوبات الأميركية

Cuba's Foreign Minister Bruno Rodriguez receives Iran's Foreign Minister Mohammad Javad Zarif during an official visit in Havana, Cuba, November 6, 2020. REUTERS/Alexandre Meneghini
محمد جواد ظريف مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز
اقتصاد إيران

إيران وكوبا تعززان تحالفهما في مواجهة العقوبات الأميركية

ظريف يعد بأن التعاون بين البلدين في كل المجالات، وبخاصة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، لن يتأثر بالعقوبات

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العربية.نت – وكالات

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تعهدت كوبا وإيران أمس الجمعة بتعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع في هافانا عُقد بين وزيري خارجيتيهما، في موقف يأتي قبل معرفة من سيكون الرئيس الأميركي المقبل.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا للحديث عن تعاوننا". وأضاف أن "إيران وكوبا شكلتا جبهة موحدة في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة، وهي ضغوط لا يمكن اعتبارها إلا إرهاباً اقتصادياً"، حسب تعبيره.

كما وعد ظريف بأن التعاون بين البلدين "في كل المجالات، وبخاصة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا، لن يتأثر بهذه" العقوبات الأميركية.

من جانبه، أكد نظيره الكوبي برونو رودريغيز أن زيارة ظريف "فرصة مهمة لمواصلة تعميق حوارنا السياسي الرفيع المستوى وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية والثقافية والعلمية والأكاديمية".

من اجتماع ظريف برودريغيز في هافانا
من اجتماع ظريف برودريغيز في هافانا

وأشار وزير الخارجية الكوبي إلى أن بلاده تدين "الإجراءات القسرية والأحادية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على جمهورية إيران الشقيقة"، مضيفاً أنها تدافع عن "الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وكانت صحيفة "غرانما" الكوبية الرسمية قد كتبت الخميس: "سيمثل الحوار الرسمي بين وزيري الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريّا والإيراني محمد جواد ظريف.. التضامن المتبادل بين البلدين في مواجهة تشديد عقوبات الإدارة الأميركية الحالية ضد دول لا تمتثل لإرادتها".

ومنذ وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأصدرت أكثر من 130 إجراء تقييديا لتعزيز الحصار المفروض على كوبا منذ العام 1962.

من زيارة ظريف لفنزويلا التي كانت أولى محطات جولته في أميركا الجنوبية
من زيارة ظريف لفنزويلا التي كانت أولى محطات جولته في أميركا الجنوبية

وأضافت الصحيفة: "تدعم كوبا الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدين قرار حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي مع إيران".

وتابعت أن انسحاب واشنطن "يقوّض معايير التعايش بين الدول وقد تكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، حسب رأي هافانا.

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من جهة أخرى، فإن الوزير الإيراني "سيناقش العلاقات التجارية والتعاون المحتمل" مع نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس.

من جهته، انتقد مايكل كوزاك، أبرز دبلوماسيي الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، زيارة ظريف لكوبا والتي وصلها مساء الخميس قادماً من كراكاس.

وكتب كوزاك على "تويتر": "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين ظريف ونظام كاسترو: انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد وسرقة ثروة فنزويلا ونشر التأثير السيّئ حول العالم. علاقتهما تؤكد افتقارهما إلى الشرعية".

وبحسب صحيفة "غرانما"، سيحضر الوزير الإيراني في نهاية زيارته لأميركا الجنوبية "احتفال تنصيب الرئيس البوليفي لويس أرثي يوم الأحد".

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