الدولية للطيران تطالب إيران بالتعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة أوكرانية

طالبت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) إيران، الجمعة، بالتعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير في الوقت الذي قال فيه مسؤول إيراني إنه سيتم توزيع تقرير نهائي قريبا.

وإيكاو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان سلامة النقل الجوي الدولي.

وقالت الوكالة إن أعضاء مجلسها الذي يضم 36 دولة وجهوا هذا النداء بعد نحو عشرة أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض-جو إيراني، مما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

النيران مشتعلة في حطام الطائرة الأوكرانية

وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو خلال اجتماع للمجلس "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث".

ولكن ممثل إيران في إيكاو قال إنه أعد تقريرا كاملا للمجلس بشأن التقدم في التحقيق.

وقال فرهاد بارفاريش لرويترز إنه تم الانتهاء من مسودة التقرير النهائي ويجري ترجمتها.

وقال إنه سيتم إرسالها للدول المشاركة خلال" أسبوعين". وأضاف أن إيران ملتزمة بالقواعد الدولية بشأن التحقيقات الجوية المعروفة باسم الملحق 13.

وتتضمن هذه القواعد توصية بظهور التقرير النهائي خلال 12 شهرا والتي تمتد في هذه الحالة حتى أوائل يناير على الرغم من أن كثيرا من التحقيقات رفيعة المستوى تستغرق وقتا أطول.

وقال شخص مطلع على المناقشات إنه على الرغم من عدم الوصول إلى الموعد النهائي بعد إلا أن بعض الدول من بينها كندا تشعر بقلق إزاء ما تعتبره عدم توافر الشفافية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط بطريق الخطأ الطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير معتقدًا أنها صاروخ في وقت تزايدت فيه حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وتضغط كندا وعائلات الضحايا على إيران للحصول على إجابات إضافية بعد تقرير أولي بشأن محتويات الصندوقين الأسودين واللذين أرسلا إلى فرنسا لتحليلهما في يوليو.

وكان كثيرون من ضحايا الحادث مواطنين كنديين أو من المقيمين بشكل دائم بها.