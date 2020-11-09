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إيران تستنفر قرب كاراباخ.. وتنشر بطاريات صواريخ

من إقليم ناغورنو كاراباخ (أرشيفية- فرانس برس)
أرمينيا و أذربيجان

إيران تستنفر قرب كاراباخ.. وتنشر بطاريات صواريخ

قائد بالحرس الثوري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كاملة بالقرب من كاراباخ

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العربية.نت - صالح حميد

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فيما لا يزال الصراع مشتعلاً في إقليم كاراباخ بين أذربيجان وقوات الإقليم الانفصالية المدعومة من أرمينيا على الرغم من كافة محاولات التهدئة والوساطات الدولية لوقف إطلاق النار، أعلنت إيران الاستنفار على حدود النزاع.

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وفي التفاصيل، أعلن قادر رحيم زاده نائب قائد قاعدة "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي بالحرس الثوري الإيراني، الاثنين، عن نشر بطاريات صواريخ بالقرب من منطقة كاراباخ.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رحيم زاده قوله إنه بالإضافة إلى إرسال قوات وتجهيزات ومعدات وآليات عسكرية إلى الحدود الشمالية الغربية قامت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري بنشر بطاريات صواريخ في الشريط الحدودي.

قادر رحيم زاده نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالحرس الثوري الإيراني
قادر رحيم زاده نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالحرس الثوري الإيراني

كما أضاف أن نشر هذه القوات والبطاريات بمحافظة أردبيل، خاصة مدينتي بارساباد وأصلاندوز، أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كاملة.

وقال رحيم زاده إن القوات الإيرانية تقوم بمراقبة جميع التطورات العسكرية في منطقة ناغورنو كاراباخ على مدار 24 ساعة.

كما حذر بشدة أطراف الصراع في منطقة كاراباخ من الرد الإيراني إذا دخلت أي طائرات أو مسيرات إلى المجال الجوي الإيراني دون تنسيق، حسب تعببره.

من جانبه، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، في وقت سابق من "وجود قواعد تجسس" حول إيران، في منطقة النزاع في كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.

جنود أذربيجانيون أثناء القتال مع أرمينيا
جنود أذربيجانيون أثناء القتال مع أرمينيا

فلول داعش

واتهم شكارجي في مقابلة السبت الماضي، أطراف النزاع أيضا إلى إدخال "جماعات متطرفة" إلى كاراباخ، في اتهام ضمني لكل من تركيا وأذربيجان.

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اتهم تركيا ضمنيا بجلب فلول تنظيم "داعش" إلى أذربيجان، قائلا "نحن على يقين تقريبا من وجود قوى إرهابية في خضم الصراع، وأكدنا أن ذلك ليس في مصلحة أحد"، محذرا من وجود "فلول داعش في منطقة كاراباخ".

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا الحكومة التركية بدعم أذربيجان بإرسال مقاتلين متطرفين متورطين في الحرب الأهلية السورية.

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تشييع جثامين ضحايا سقطوا في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

مرتزقة تركيا

ونفى مسؤولون حكوميون أتراك وأذربيجانيون هذه الاتهامات، لكن فرنسا والولايات المتحدة أكدتا أيضًا أن حكومة أردوغان أرسلت مئات المسلحين من مرتزقة بعض الفصائل في سوريا لمساعدة أذربيجان.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن هذه القوات ربما تكون موجودة "على مسافة قريبة من حدود إيران".

يشار إلى أن المواجهات التي اندلعت أواخر سبتمبر بين أذربيجان والانفصاليين المدعومين من أرمينيا للسيطرة على كاراباخ، المنطقة التي انفصلت عن باكو خلال حرب في التسعينات حيث لقي نحو 30 ألف شخص مصرعهم، هي الأشد منذ ذلك التاريخ.

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