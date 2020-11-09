بالفيديو.. احتجاجات لمساهمي بورصة إيران ضد الحكومة

تجمع عشرات المساهمين أمام البورصة الإيرانية في طهران، للاحتجاج على سياسات الحكومة التي أدت إلى سقوط البورصة وعدم الوفاء بوعودها في تقديم الدعم لهم.

ووفقا لوكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا"، فقد بدأ التجمع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي في ميدان ونك، في طهران، أمام مبنى البورصة.

كما ذكرت الوكالة أن هذه المجموعة من المحتجين هم مساهمون صغار احتجوا على سياسات الحكومة أثناء سقوط المؤشر.

وأضافت أن ممثلي هذه المجموعة المحتجة دخلت مبنى الفرصة للتحدث مع مديري هيئة البورصة.

تراجع مستمر

يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قد قال إن "التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.

هذا فيما أشارت تقارير صحفية الى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات "أعذار كاذبة لا أساس لها".

فقاعة بورصة طهران

ومنذ النصف الثاني من شهر أغسطس /آب، كان مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة، بدأ بالتراجع بسرعة حيث أغلق عند 1.3 مليون وحدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.

في وقت سابق، حذر العديد من الخبراء من فقاعة في بورصة طهران وعزوه إلى " تلاعب حكومي" في سوق الأوراق المالية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد خططت لتعويض عجز الميزانية لهذا العام، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.

وتبلغ الموارد المدرجة في ميزانية هذا العام من بيع ممتلكات الحكومة المنقولة وغير المنقولة نحو 495 تريليون ريال، أو ما يقرب من 11.7 مليار دولار.

وأشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.