Today, the United States is sanctioning members of an illicit Iranian procurement network. We remain firmly committed to countering any activity that threatens our national security. Our message is clear: If you do business with Iranian proliferators, you risk U.S. sanctions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 10, 2020

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة له على "توتير" من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك.

بومبيو قال في تغريدته إن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

كما شدد بومبيو على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.

Looking forward to my upcoming travel to Europe and the Middle East to meet with counterparts on a range of important issues, including countering Iran’s malign behavior, the opportunities presented by the Abraham Accords, and advancing religious freedom around the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 11, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو إنه يترقب زيارته لأوروبا والشرق الأوسط لعقد لقاءات مع نظرائه حول عدة أمور هامة، ومن ضمنها مواجهة سلوك إيران الخبيث.

تغريدات وزير الخارجية الأميركي جاءت بعدما فرضت الولاياتُ المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على 6 شركات و4 أشخاص، بتهمة تسهيل شراء شركة عسكرية إيرانية بضائع حساسة بما في ذلك بضائع إلكترونية تُستخدم في شركة الاتصالات الإيرانية، وهي شركة عسكرية إيرانية مدرجة في القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وجمدت الخزانة الأميركية الأصول الأميركية المدرجين في القائمة السوداء بشكل يمنع الأميركيين من التعامل معهم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية.

ومن بين الشركات التي أُدرجت تحت العقوبات، شركة "هدى" التجارية الإيرانية وشركة "آرتین تابان" الصناعية ومقرها إيران، بالإضافة إلى شركة "ناز" ومقرها الصين وشركة "سولتيك" ومقرها بروناي.