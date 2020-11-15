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إيران تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا اليومية

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من إيران
فيروس كورونا

إيران تسجل رقماً قياسياً لإصابات كورونا اليومية

حالات الإصابة بكوفيد-19 في إيران زادت 12,543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية

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دبي - رويترز

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قالت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 12,543 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة رقما قياسيا رفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 762,068 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، إن 459 شخصا توفوا بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 41,493 حالة في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس.

من إيران
من إيران

وتتعامل مقبرة في طهران مع ضعف العدد المعتاد للدفن كل يوم، حيث تواصل جائحة فيروس كورونا باجتياح إيران.

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وقال سعيد خال، مدير المقبرة، لوكالة "أسوشيتد برس": "كل الأزمات التي عشناها في هذه المقبرة على مدى الخمسين عاماً الماضية استمرت لبضعة أيام أو أسبوع على الأكثر، لكننا الآن نمر بأزمة منذ 260 يوماً، وليس من الواضح كم عدد الأشهر التي سنستمر فيها بمواجهة هذه الأزمة".

ويكافح "مجمع مقبرة بهشت زهراء" من أجل مواكبة تزايد عدد الوفيات، حيث يقوم حفارو القبور بحفر آلاف مواقع الدفن الجديدة.

ولطالما كانت المقبرة الضخمة الواقعة على مشارف العاصمة الإيرانية مثوى أخير للكثيرين، بما في ذلك قتلى الحرب والمشاهير والفنانون والمفكرون والقادة في البلاد.

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