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منظمة العفو: إيران أخفت الانتهاكات بحق متظاهري "نوفمبر 2019"

Iranian protesters gather around a burning motorcycle during a demonstration against an increase in gasoline prices in the central city of Isfahan, on November 16, 2019. (AFP)
من الاحتجاجات في أصفهان في نوفمبر 2019
احتجاجات إيران

منظمة العفو: إيران أخفت الانتهاكات بحق متظاهري "نوفمبر 2019"

منظمة العفو الدولية: لم يتم التحقيق أو المحاسبة على عمليات قتل المتظاهرين التي يبدو أنها تمت عمداً

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دبي – العربية.نت

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أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين بياناً بمناسبة ذكرى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت في نوفمبر 2019، ذكرت فيه بالانتهاكات التي ارتكبتها إيران بحق المتظاهرين.

وأكدت المنظمة أن السلطات الإيرانية قطعت الإنترنت عمداً أثناء الاحتجاجات، مخفيةً الحجم الحقيقي لعمليات القتل غير المشروع على أيدي قوات الأمن.

من الاحتجاجات في شيراز في نوفمبر 2019
من الاحتجاجات في شيراز في نوفمبر 2019

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن "العالم صُدم من مستوى العنف الوحشي لقوات الأمن" الإيرانية خلال قمع الاحتجاجات.

واعتبرت أن "السلطات حاولت إخفاء المدى الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البلاد".

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وذكّرت بأنه "لم يتم التحقيق جنائياً مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل حتى الآن". وأضافت أن "معظم الضحايا قتلوا برصاص في الرأس أو الجذع مما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل".

وختمت قائلةً إنه "من المعتقد أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير ولكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا يتم معرفته أبداً".

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر 2019 في البداية اعتراضاً على رفع الحكومة لسعر البنزين، إلا أنها سرعان ما تحولت لمطالب برحيل السلطة الحاكمة. وامتدت الاحتجاجات إلى معظم أنحاء إيران، وقمعتها القوات الأمنية بشكل عنيف ما أدى لمقتل المئات وجرح آخرين، بالإضافة لحملة اعتقالات واسعة.

من الاحتجاجات في طهران في نوفمبر 2019
من الاحتجاجات في طهران في نوفمبر 2019
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